Un problema central que marca este funcionario del grupo BM es la baja competencia , que limita el crecimiento. “Eliges un sector y encuentras un oligopolio o un monopolio público. Es un problema, porque genera que no haya mayor actividad empresarial en sectores claves. Podríamos empezar por el sector financiero: ¿es necesario un banco que tenga 45% de cuota de mercado en un mundo como el actual? Obviamente no”, señala como ejemplo, aludiendo claramente al Banco República. También habla de la electricidad o las telecomunicaciones como actividades en las que no es imprescindible, dice, que el Estado participe de forma total. Su recomendación no es un repliegue absoluto del sector público, sino parcial, y que se usen los dineros fiscales en lo que realmente se necesite, como la enseñanza o la seguridad.

"Uruguay no va conseguir elevar su tasa de crecimiento potencial haciendo lo mismo que viene haciendo. Lo nuevo que necesita es más competencia, mejor asignación de los recursos públicos, la regulación laboral —mayor flexibilidad no necesariamente en el despido, puede ser en la contratación también— y la apertura internacional”, afirma García Mora. Ni su diagnóstico ni sus recomendaciones son del todo originales, pero parece que no queda otra que martillar y martillar. Son temas políticamente sensibles para los uruguayos, pero estos tiempos de elecciones deberían ser una oportunidad para ponerlos sobre la mesa una vez más, y buscar acuerdos sin anteojeras ideológicas ni mezquindades partidarias. Si no, el tiempo seguirá pasando lento para Uruguay, lo cual no deja de ser una gran pena. Porque el potencial existe, pero, solo con él, es poco lo que se puede avanzar.