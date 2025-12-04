Matar en tierra, mar y aire

Uruguay sigue dejando mucho que desear en lo que tiene que ver con el respeto por otras especies, y varias noticias de las últimas semanas dejan sensaciones difíciles de digerir

Hace más de un mes que miles de personas siguen, a través de las redes sociales, las andanzas de Francisca, la elefanta marina que nació el 11 de octubre en las costas de Piriápolis. Lo positivo de toda esta movilización, encabezada por la organización S.O.S. Rescate Fauna Marina, no es solo el esfuerzo realizado para velar por el bienestar de la recién nacida. La difusión de los hechos ha permitido expandir en la población la idea de que los individuos pertenecientes a otras especies también son un alguien con derecho a vivir. Quienes siguen en Instagram las cuentas que comparten imágenes de Francisca (@sos.faunamarina, @matisurfwild, @monibp, @cam_ara.ph, entre otras) pueden ver día tras día a la elefanta jugar, nadar, descansar, rascarse, bostezar. En definitiva, pueden ver de cerca al ser detrás de esos ojos marinos: un ser que vive y siente.

Sin embargo, Uruguay sigue dejando mucho que desear en lo que tiene que ver con el respeto por otras especies, y varias noticias de las últimas semanas dejan sensaciones difíciles de digerir. En primer lugar, está lo ocurrido con casi 3.000 vacas y terneros que estuvieron atrapados en el mar por meses, en condiciones lamentables, a bordo del Spiridon II. El barco partió de Montevideo a mediados de setiembre y estuvo semanas varado en el puerto de Turquía porque las autoridades de ese país denunciaron fallas en la certificación sanitaria y rechazaron el desembarco de los animales. Finalmente, el Spiridon II reanudó el viaje que ya llevaba dos meses, sin un veterinario a bordo mientras muchas vacas se morían, para terminar desembarcando en el norte de África, donde probablemente van a ser asesinadas de una manera espantosa porque tienen controles mínimos de bienestar animal. “El Estado uruguayo se lava las manos diciendo que es un problema entre privados”, explicó en redes la activista Rita Rodríguez, representante de las protectoras de animales en el Directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Más allá del caso puntual del Spiridon II —que por la demora de los plazos puso a Uruguay bajo la mirada internacional—, esta es la situación que viven siempre los animales a bordo de los llamados “barcos de la muerte”. Las condiciones habituales en el traslado de animales vivos son de una crueldad infinita. Viajan hacinados, casi sin espacio para poder moverse o echarse, pasan semanas entre su propia caca, con poca comida y agua deficiente. Muchas de las vacas que son trasladadas y están embarazadas tienen sus partos en el barco, como pueden. Es una forma de explotación que no beneficia a nadie más que al lobby ganadero, que lo que busca es un rédito económico mayor y especula con los precios de los frigoríficos. Por todo esto es que las protectoras de animales buscan prohibir la exportación de “ganado en pie”, una forma de explotación que implica un padecimiento indescriptible para los animales. Pero cómo cuesta pensar en las vacas como se piensa en Francisca, la elefantita marina a la que tanto nos gusta ver crecer y jugar.

Otra de las noticias desastrosas de los últimos días es la del plan de acción para el control de la superpoblación de cotorras que presentó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para Canelones y Montevideo. En una demostración de total falta de sensibilidad, las cinco medidas del plan incluyen métodos como “el pega-pega” o la aplicación de cebo tóxico en los nidos. Estas medidas implican unos niveles extremos de violencia hacia las aves, como dejarlas pegadas a las ramas y que se desgarren al intentar volar, o generarles un envenenamiento que provoca una muerte lenta, con hemorragias internas masivas que se pueden extender por varios días, y síntomas como dificultad respiratoria progresiva, letargo extremo y temblores incontrolables. ¿Esto somos como país? Según explicó Rita Rodríguez, una medida ética para resolver el problema que las cotorras causan a los cultivos sería la aplicación de un cebo esterilizador. Pero parece que las autoridades no están dispuestas a dedicarle tanto tiempo al asunto y prefieren matar rápido a pesar de la crueldad. Así que, para asegurar que todo se cumpla tal como lo planearon, la ejecución va a estar a cargo del Ejército Nacional, que además cuenta con “vehículos con plumas”. Dan ganas de llorar.