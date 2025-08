Mejor el nihilismo que el neandertalismo

Nada de esto parece tener que ver con esta sociedad manipulada por egos muy lastimados, vaciada de autoestima, absorbida por el culto de la inmediatez, que es la cima desde la cual emana la intolerancia, la homofilia, la incontinencia emocional, el aturdimiento de los sentidos, la indiferencia y la fungibilidad de valores. Un mundo habitado por seres rápidos, furiosos, primitivos y replicables. No Homo sapiens, sino neandertales. Quizás sea un buen momento para ver 2001: odisea del espacio de Stanley Kubrick. La duración de la película y la no linealidad de su mensaje pueden funcionar como un anticlímax. Es una película intuiteable, y eso, como ya sabemos, descoloca. Como si duración y no linealidad no fuesen suficientes, a Kubrick se le ocurrió adornarla con música de György Ligeti y Richard Strauss… ¿En qué estaría pensando cuando lo hizo? Spoileo un poco, porque dudo de que con todas las advertencias que hice haya una corrida a las plataformas para verla. Comienza con esos seres que se asemejan a neandertales, que encuentran en la violencia y la extinción de sus competidores el secreto de la evolución de la civilización. El proceso evolutivo continúa hasta que el hombre comienza una relación romántica, bastante incestuosa por cierto, con su criatura, la inteligencia artificial (el Hal 9000 de la película). La cuestión es que la pareja no funcionó y terminamos confinados en un zoológico humano (elijo la interpretación que mejor se acomoda a lo que intento decir).