Militontos

Se dice con mucha frecuencia que las redes sociales, en especial X, no son representativas de la opinión pública. Que esta última es algo mucho más difuso y matizado que las burradas radicales que se leen en redes y que estas solo representan el sentir de los más radicales, que son quienes dedican tiempo a discutir con desconocidos de manera virtual. Justamente por eso no es disparatado, entonces, ver esas opiniones en redes como representativas de esos radicales que suelen ser tajantes y descalificadores con los demás a la hora de conversar sobre cualquier tema que se les cruce.

Y si hay algo que resulta llamativo entre esas opiniones virulentas que se leen en redes es su capacidad para convertir cualquier asunto público en una cuestión exclusivamente partidaria. No en una cuestión política en general, que también sería un exceso, sino en un combate entre hooligans de partidos políticos en una campaña electoral permanente. Esto es, midiendo si los asuntos sirven o no a la causa de tal o cual partido. Y a partir de ese único eje, construir un punto de vista que, las más de las veces, va a ser expuesto bajo la forma de la agresión o directamente el insulto. Llamarlos opiniones es, de hecho, ponerle unas flores que esa violencia por lo general no merece.

¿Qué es lo que lleva a que gente con cierto nivel educativo, acceso a dispositivos y cierta dosis de tiempo libre sea capaz de reducir cualquier asunto de la vida en común a un choque entre hinchadas políticas? Pensaba justamente en eso el otro día después de que el periodista Leonardo Haberkorn revelara que, según los datos que la propia Intendencia de Montevideo hizo públicos estas semanas, el verano pasado varias playas de la capital no eran aptas para tomar baños en ellas, ya que superaban los niveles de contaminación aceptables.

La reacción inmediata de la runfla de redes no fue preguntarse por la clase de malestar fisiológico que podría llegar a causar la situación en caso de repetirse este año, sino alinearse a toda velocidad detrás de las habituales posiciones partidarias. Que si Haberkorn era un operador de la derecha porque denunciaba cosas que perjudicarán al gobierno municipal del Frente Amplio. Que era honesto por primera vez en su vida, ya que antes se había dedicado muchas veces a atacar a la coalición en el gobierno nacional. Toda clase de operativos delirantes dibujados desde una mirada que simplemente no parece interesarse por los efectos de las políticas públicas en la realidad y que, en cambio, parece clavada en la siguiente campaña electoral. Cuando digo la runfla de redes no me refiero al total de personas que comentan en redes, que en su mayoría suelen ser razonables. Me refiero al sector más estruendoso y radicalizado que muchas veces se parece un montón a las militancias partidarias.

Como apuntaba mi amigo Eric Coates en un comentario, valga la licencia, en redes: “A veces parece que importe más si el tratamiento de una noticia puede resultar un palo para este o aquel político, que el propio contenido de esa noticia. En este caso en particular, hablamos del derecho de acceso a información por parte de los usuarios de las playas, sobre la calidad del agua en que se bañan y si hay niveles peligrosos de una bacteria que puede afectar la salud. Frente a un tema así, no comprendo cómo se puede considerar tan importante la competencia político electoral entre el FA y la Coalición, como para que gente de a pie cierre filas y prefiera que ni se mencione el asunto por ser inconveniente para el bando que uno vota. Yo creo que es más importante que una madre sepa que llevar el nene a Pocitos le puede dar diarrea o algo peor y que si lo lleva a la Verde no corre ese riesgo. Para eso lo mejor es dar acceso a la información más completa posible, como se hace en muchos otros lugares”.