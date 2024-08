Minoristas y elecciones internas en Uruguay

En 1989, Francisco Vernazza publicó un artículo en la Revista uruguaya de ciencia política titulado “Minoristas, mayoristas y generalistas en el sistema electoral uruguayo”. En esta columna me voy a centrar en los “minoristas” que describe Vernazza y su rol en las elecciones internas en Uruguay. Los minoristas apoyan a sectores mayores dentro de los partidos. Los votos que consiguen los usan como muestra de su trabajo, de su capacidad de movilización electoral y apoyo a su sector. Existen desde antes de las elecciones internas que fueron instauradas en la reforma constitucional de 1996, pero su importancia se hace muy visible en las internas: son las y los responsables del 80% de las listas al Órgano Deliberativo Nacional en las elecciones internas de junio pasado. Esto no es muy distinto a lo que ya había pasado en las elecciones internas de 2019, donde siete de cada 10 listas fueron de minoristas. No hay duda del rol central que tienen en los comicios internos. Sin embargo, desde la ciencia política, no los hemos estudiado lo suficiente.