Nada cambia nunca

Ningún ilusionista de circo ha podido tanto como los políticos modernos. Sacar un conejo de una galera, una paloma de una flor o partir en dos con un serrucho a una joven en paños menores hace un siglo o siglo y medio eran proezas que despertaban asombro, respeto y constituían un entretenimiento desafiante y misterioso. Escuchar a un político hoy no suscita nada de eso, más bien provoca algún movimiento peristáltico y poca cosa más; sin embargo, los discursos y las acciones de estos sujetos no deja de ser una superchería mil veces más refinada, más trabajada que la llevada adelante por los magos de los inocentes circos de antaño.

Su análisis va bien lejos, tanto que se hace insoportable para el ciudadano que vive embrujado por el relato con que lo intoxican diariamente los operadores políticos. Dice: cualquier estructura política, ya sea una democracia o, por el contrario, una autocracia, inevitablemente degenera en una oligarquía: el poder de unos pocos líderes, unidos por la responsabilidad mutua y el deseo de no compartir el poder con nadie y de no dejar entrar a nadie en su estrato. Añado: para un sujeto que piensa con sentido crítico, que todavía razona y relaciona los hechos con las palabras, las causas con los efectos, esto es una verdad incontrastable; para el pobre desdichado que vota y cada vez paga más impuestos para sostener a sus atormentadores, es una tragedia inverosímil que prefiere seguir ignorando.

Lo que Michels observó le quitó toda traza de fascinación a la grosera y taimada manipulación que el sistema ejerce por todos los medios a su alcance. La democracia perdió su rasgo angelical y empezó a ser vista como lo que crudamente es: una fábula contada por un idiota que se pavonea en el escenario, una ilusión, como un decorado de teatro tras el que se instala fatalmente una u otra elite oligárquica. Por eso que bajo su influjo el discurso de la democracia empezó a ser extraño a la libertad y a los derechos de las personas. Porque a la hora de contabilizar el tamaño, la incidencia y la índole del poder que el ciudadano tiene se ve que no hay esencialmente ninguna diferencia entre democracia y autoritarismo. En ambos casos, la restricción a todo lo que no es la elite que maneja el poder trabaja día y noche para impedir cualquier ingreso no deseado en los palacios, salones, gabinetes donde se toman las decisiones que afectan al mayor número.