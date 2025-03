No aprendimos nada

Iba atemorizada. No, mentira: estaba aterrorizada. Corría de un sitio al otro buscando un tren que me acercara a mi destino final, temiendo quedar atrapada en uno de esos no-lugares que son los aeropuertos y las estaciones. ¿Y si el tren no salía? ¿Y si se suspendían las comunicaciones por un día, una semana, un año? Nadie tenía idea de lo que podía durar la situación, pero se insinuaba que podían ser meses. ¿Meses varada en un pueblo francés cuyo nombre nunca había escuchado? No me animaba ni a pensarlo. No fue un miedo irreal, mucha gente quedó atrapada donde la agarraron las restricciones a la circulación, solos y muchas veces sin recursos. Hoy intento trasmitir el sentimiento de incertidumbre y desamparo frente a lo desconocido, a lo imprevisible, a lo que que puede hacer la fatalidad en nuestro destino, y me doy cuenta de que no tengo recursos.