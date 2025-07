Nosotros y ellos

Además, están constantemente volando todos los puentes. No aceptan que sus contrincantes puedan tener razón en algo. Todo lo que hacen los otros está mal. Su palabra preferida y la que más usan es no, y el objeto que los identifica es el palo en la rueda. Así impiden cualquier mínima posibilidad de avance, por más importante que sea el tema en cuestión.

Nuestro objetivo es profesionalizar y racionalizar la plantilla de funcionarios públicos. No estamos en contra de los empleados estatales porque reivindicamos la función pública, pero lo que no toleramos son los cargos repartidos a dedo, el acomodo, las oficinas públicas utilizadas como lugares para juntar votos o pagarlos después de emitidos.

Esto último, justamente, es lo que hacen ellos. Porque para ellos el Estado es el lugar mediante el cual concretan todos sus negocios y aseguran votos. De la boca para afuera aseguran que lo que quieren es una estructura estatal eficiente y hasta esbozan algunas posibles reformas y reestructuras, pero es todo mentira. Eso lo dicen para poder colocar más correligionarios o amigos o tener más dineros públicos para repartir entre los suyos.

También en las cuestiones económicas tienen un doble discurso. Porque ellos se jactan de ser grandes defensores de los equilibrios macroeconómicos, de la baja de la inflación y de la reducción de déficit fiscal, pero, una vez que llegan al gobierno, hacen todo lo contrario. Suben los impuestos de forma disimulada, aumentan las tarifas y los combustibles solo para recaudar más, gastan a diestra y siniestra en los años electorales con dineros públicos y después dejan al siguiente gobierno una cantidad insoportable de agujeros negros. Son especialistas en herencias malditas en materia económica.

Nosotros con la corrupción somos implacables. A nuestros correligionarios implicados en irregularidades les cortamos la cabeza, sin ningún tipo de piedad. No nos tiembla el pulso. Por más importante que sea la persona involucrada y por más que tenga décadas de compromiso con nuestro partido, no permitimos ningún tipo de desvíos. Eso sí, no nos prestamos a formar parte de los enchastres injustificados y las operaciones judiciales o de prensa que se arman contra algunos de nuestros compañeros. A esos sí los defendemos con uñas y dientes.

Ellos protegen a todos, sean o no corruptos. Además, tienen una lista mucho más larga de jerarcas y exjerarcas de gobierno o parlamentarios involucrados en cuestiones poco claras. Al principio los defienden y acusan de operadores a quienes hacen las denuncias, sin siquiera ponerse a evaluar qué tan serias pueden ser. Le echan la culpa a la prensa o a la oposición o a fiscales. Solo cuando no les queda otra alternativa reaccionan y, en la mayoría de los casos, es demasiado tarde.

Nosotros a la delincuencia la combatimos con todas las armas a nuestro alcance. Aplicamos mano dura cuando es necesario y también tratamos de abordar las causas de los delitos. Por eso podemos mostrar mejoras en las estadísticas, por más que ellos no las quieran reconocer. El problema es que ellos fueron los causantes de la situación actual. Fue durante sus gobiernos que crecieron todos los índices de la delincuencia y también las personas viviendo en la calle. Nosotros estamos para apagar un gigantesco incendio que fue expandido por ellos.

Lo mismo ocurre con la política exterior, la educación, la vivienda, la salud pública. Todo lo politizan. Todo lo hacen en función de sus intereses particulares o para beneficiar a los suyos. Nosotros realmente tenemos un proyecto a mediano y largo plazo para cada una de esas áreas. Ellos tienen sed de poder y, entonces, cada vez que llegan, ocupan todos los espacios con voracidad animal para tratar de ayudar lo más posible a cada uno de los suyos.

Para no darle más largas al asunto, mejor plantearlo en términos más radicales. No es que sea tan lineal, pero es para que se entienda mejor: nosotros somos los buenos, o al menos los que pensamos con mente positiva, y ellos son los poseedores del negativismo y la maldad. Lo nuestro es luz y ellos se mueven en la oscuridad. No se les puede creer nada. A nosotros sí, porque no mentimos. Resistimos archivo. Nos movemos con transparencia, a diferencia de ellos, que lo que mejor saben hacer es ocultar. Ustedes nos conocen, y también a ellos.

Dicho todo esto: ¿quiénes son nosotros? ¿Y ellos?

La respuesta depende de a quién se le pregunte. Porque fanáticos hay de los dos lados. Y cada vez más, lamentablemente. O al menos haciendo más ruido. Entonces, todo lo anterior puede invertirse entre unos y otros sin ningún problema. Los fanáticos de la coalición republicana dirán que se sienten representados por el “nosotros” y que el Frente Amplio es el “ellos”. Y lo mismo a la inversa.

Pero sumando a todos esos “nosotros” y “ellos” no llegamos ni cerca a lo que realmente siente y piensa la mayoría de los uruguayos. La distancia es cada vez más grande y va a seguir aumentando si son esos “nosotros” y “ellos” quienes dominan la política local. Después no se quejen cuando lleguen los otros, porque son ustedes los que les están facilitando el camino.