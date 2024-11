¿Orsi o Delgado? Parecido no es lo mismo

No es lo mismo votar por Orsi que por Delgado. El FA y la CR tienen bases sociales diferentes e ideologías distintas. Estos contrastes son de carácter estructural y definen sus respectivas identidades políticas. Pero a estas diferencias hay que sumar otras que, pese a tener un carácter más coyuntural, también son muy relevantes a la hora de vislumbrar escenarios de gobierno alternativos. El principal desafío de un gobierno de Delgado será el de resolver la ecuación de la gobernabilidad. El principal desafío de Orsi será el de ofrecer una política económica previsible y estable. Me explico.

Es cierto que ninguno de los bloques tiene mayoría parlamentaria. Pero es evidente que la gobernabilidad será más sencilla en un gobierno del FA que en uno liderado por Delgado. Ambos tendrán que pactar entre sí. Tanto Orsi como Delgado deberán cruzar el puente y tenderle la mano al otro. Pero Delgado tendrá que trabajar mucho más que Orsi para construir mayorías parlamentarias. La diferencia entre tener o no mayoría en el Senado no es trivial. Conseguir dos votos en Diputados, lo único que precisaría el FA para alcanzar la mayoría en ambas cámaras, está lejos de ser un problema grave.

La política económica luce más previsible, en cambio, en un gobierno de la coalición republicana que en uno del FA. Todos en el FA comparten que debe apuntarse a conciliar crecimiento e igualdad. Pero hay diferencias de fondo en el plano de las políticas específicas. Alcanza con comparar lo dicho por Gabriel Oddone en El despegue con las Bases Programáticas aprobadas por el Congreso del FA el año pasado. Si gana el FA, a la hora de intentar impulsar su agenda, Oddone contará con apoyos importantes, empezando por Orsi, y siguiendo con Mario Bergara, principal sobreviviente del equipo económico astorista. También contará, en principio, con el respaldo de la enorme, aunque heterogénea, bancada parlamentaria de la lista 609 (9 senadores y 36 diputados). Pero, en temas de primer orden para él, deberá enfrentar una resistencia importante liderada por comunistas y socialistas, en el Parlamento, en el FA y en el movimiento sindical.

Los dos escenarios son desafiantes. No será fácil para Delgado, en caso de ser electo, construir acuerdos políticos con los demás partidos de la CR y con el FA. No será fácil para Orsi, si obtiene el cargo presidencial, suturar diferencias en la interna frenteamplista y, al mismo tiempo, obtener apoyo parlamentario en Diputados. Por eso, los años que vienen, gane quien gane, serán años de prueba. La calidad de nuestra política estará sometida a un examen muy exigente. Uruguay logró construir una de las pocas democracias dignas de este nombre del mundo. Gracias a eso mismo, desde mi punto de vista, tenemos el mayor PBI per cápita y la mejor distribución del ingreso de la región. A fin de cuentas, como argumentan Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, la calidad de las instituciones políticas explica la prosperidad de las naciones. Pero, como nos enseñara Emanuel Adler, el progreso social ni es rectilíneo ni está asegurado. No alcanza con tener buenas instituciones. Es imprescindible generar y desplegar buenas prácticas.