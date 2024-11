Otra vez batllismo

Después de una larga y por momentos tediosa campaña electoral, la ciudadanía uruguaya eligió a su nuevo presidente: el frenteamplista Yamandú Orsi, que asumirá en su función el próximo 1º de marzo. Obtuvo cerca de 95.000 votos más que su competidor, el postulante de la coalición republicana, Álvaro Delgado, en la segunda vuelta electoral del domingo 24. Fue una victoria más holgada de lo que se esperaba, aunque el futuro gobierno no contará con mayoría parlamentaria. La tendrá en la Cámara de Senadores pero no en la de Diputados.

Opinión y Análisis Política de adversarios, no de enemigos

Pues corresponde afirmar en primer lugar que no es alocada su conclusión. Porque el batllismo es algo muy presente y vivo entre la mayoría de los uruguayos. Forma parte de la idiosincrasia del país, tiene que ver con eso en lo que nos hemos transformado, con sus luces y también con sus sombras.

Pero hay más de un batllismo. El primero, el que en gran medida forjó un Uruguay adelantado para su época con sus leyes sociales, fue el de José Batlle y Ordóñez de principios del siglo XX. No fue el único responsable de modernizar el país, pero sí tuvo mucho mérito al respecto y por eso se lo recuerda.

El segundo, el de Batlle Berres, cerró al Uruguay desde el punto de vista económico y centró todas sus energías en agrandar el Estado y encargarlo de cuestiones que no eran centrales. Algunos lo defienden y otros lo responsabilizan de la caída en la mayoría de los indicadores sociales y económicos que vino después. Hasta Jorge Batlle, hijo de Batlle Berres, y que luego se transformó en el primer presidente del siglo XXI, cuestionaba el modelo que instaló su padre.

Pues ese “segundo batllismo”, al que se refería nuestro atento lector, quedó en muchísimos uruguayos como una forma de concebir la política y la gestión pública. Formó al ser uruguayo más característico, ese que no asume demasiados riesgos pero tampoco pretende muchos beneficios, que prefiere la continuidad y tranquilidad antes que los golpes de timón abruptos, que elige un empleo público antes que emprender en la actividad privada.

Analizando la historia reciente, parece sensato decir que Uruguay es esencialmente batllista porque la mayoría de sus habitantes lo son en la forma de concebir a la cosa pública y al Estado. Orsi y, más específicamente, el expresidente José Mujica y su Movimiento de Participación Popular (MPP) lograron representar esa filosofía tan arraigada entre muchos compatriotas. Prueba de ello es la creciente votación que ha tenido el MPP quinquenio tras quinquenio en las últimas dos décadas.

Para explicarlo mejor, volvemos a recurrir a las palabras de nuestro estimado lector. “Somos un pueblo que no premia la obra pública y premia el gasto corriente. No premiamos la creación de empleo, sino que premiamos el crecimiento del salario de los que tenemos empleo. No premiamos al que asume riesgo y premiamos a los filósofos del Sorocabana”, apunta.

“Mi duda es si hay espacio en el Uruguay para una propuesta que nos sacuda un poco, que deje de dominar el Uruguay el gerente de sucursal bancaria que vive en Malvín, iba a Piriápolis y hace 10 o 12 años se compró con culpa un apartamento en la Mansa de Punta del Este. Luis Batlle Berres nos tatuó como país. ¿Hay espacio para construir un nuevo modelo o ese tatuaje es indeleble?”, se cuestiona.

No está clara la respuesta, pero lo que sí parece claro es que en esta oportunidad ganó otra vez el batllismo, ahora en su nueva forma. Cuánto de lo bueno y cuánto de lo malo de esas viejas ideas tan uruguayas aplicará el nuevo gobierno es lo que está por verse.