Otra vez sopa o más de lo mismo

Universidad de California, Los Ángeles. Año 1983. Richard Feynman, premio Nobel por Física en 1965. Especialidad: electrodinámica cuántica. En su charla introductoria al curso abierto (dirigido no solo a estudiantes de física) sobre electrodinámica cuántica, decía: “El público siempre tiene curiosidad de saber qué hay de nuevo en la unificación de diversas teorías. Quiere siempre saber lo que no sabemos, y no nos da jamás la oportunidad de hablar sobre teorías que conocemos muy bien. De esta manera, en lugar de confundirlos con una cantidad de teorías parcialmente elaboradas, de teorías medio crudas, elegí un argumento que ya fue analizado a fondo y que pertenece a un área de la física que me resulta maravillosa: la electrodinámica cuántica o, para abreviar, QED”.