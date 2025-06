Paquiduermas

Nuestro país es generoso en sorpresas y desconcertantes acontecimientos.

Una ministra de Vivienda “renunciante” porque no tenía al día los tributos de su propia vivienda, una vicepresidenta de la ANP “renunciante” tras haber ascendido a su propio esposo, así como a su chofer, luego de haber cobrado durante años un sobresueldo que no le correspondía, un secretario de la Presidencia que anuncia la compra de un latifundio en medio de un cortejo fúnebre, admitamos que son cosas que no pasan todos los días.

Pero el descubrimiento de un “hogar” completo —con camas, mesas, tele, microondas y demás comodidades— dentro del alojamiento de los elefantes en un zoológico es uno de los casos que compiten por un lugar en el Guinness World Records.

Unos operarios de una empresa de reparaciones eléctricas se acercan al hogar de Dumbo (o de Leo, en nuestro caso, que en la paz de los elefantes descanse) con el fin de arreglar unos cables, pero encuentran que el refugio de los paquidermos estaba cerrado a cal y canto, con tremendo candado.

Los guardias de seguridad del zoológico, que los acompañaban, aducen no tener las llaves del candado y aseguran que no hay duplicados. Los guardias violan el cerrojo, rompen el candado, abren, y…, claro, ya se sabía que los elefantes no vivían más allí, pero al menos se sorprendieron de ver con la comodidad en la que habían vivido hasta entonces los paquidermos, con camas de dos plazas, una mesa llena de latas y botellas de cerveza vacías, una tele de 50 pulgadas colgada de la pared, un sofá, un baño con ducha, una kitchenette con microondas… En fin, tomá para los que dicen que los zoológicos son tenebrosos encierros en los que se tortura a los animales. En Villa Dolores, al menos, los elefantes, a falta de leones, vivían como los reyes de la selva.