Para sorpresa de nadie

Con una paciencia infinita, las feministas seguimos esperando el día en que los varones se unan para trabajar por la erradicación de todas las formas de violencias hacia mujeres y disidencias

“Es un horror, ¿qué está pasando?”, se preguntan algunos frente a los recientes hechos de femicidios múltiples. El caso del uruguayo Pabo Laurta, acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, resulta particularmente impactante porque mató además a un remisero que contrató, lo que da cuenta de un plan organizado de manera meticulosa. Laurta ya había sido denunciado por su expareja tres años atrás por violencia de género, pero insistió hasta que la mató.

Lo planificado del asesinato (como que estuvo entrenando kayak para poder cruzar a Argentina por el río y entrar al país en forma clandestina) tira por tierra esa idea romántica del que mata por impulso. Pero este caso es diferente por otro motivo, y es que el femicida era fundador y vocero de Varones Unidos, una organización “por los derechos humanos de los hombres”. Desde allí se dedicaba a justificar la violencia de género con términos como “tragedia pasional” y difundía la idea de las “denuncias falsas” por parte de las mujeres víctimas de violencia, algo que la evidencia estadística ha desestimado porque las cifras son insignificantes.

El problema es que grupos como Varones Unidos no son “unos tipitos sueltos”, son organizaciones con respaldo político y consecuencias peligrosas. Las ideas promovidas por estas personas se alinean con los discursos de la “ideología de género”, llevada adelante en general por grupos religiosos conservadores y por la extrema derecha, aunque también por personas de las más diversas, que encuentran en los feminismos y la demanda por los derechos de mujeres y disidencias un enemigo común.

El peligro de la amplificación de los discursos de odio es evidente y no debería ser desestimado. Sin embargo, en Uruguay, el grupo Varones Unidos logró entrar en varias ocasiones al Palacio Legislativo de la mano de diputados nacionalistas para organizar charlas y presentaciones que promovían discursos antiderechos. Ahora todos se hacen los sorprendidos, pero los femicidios de Laurta se apoyan en todas las narrativas que la organización promovía, incluso desde el propio Parlamento uruguayo. En las entradas de su página web, con frecuencia justificaban los casos de femicidio con afirmaciones como: “La desesperación de una situación así desequilibra a cualquiera”.

“Todo fue por justicia”, fue la única declaración de Laurta mientras lo subían a un vehículo policial para ser trasladado. Probablemente, muchos de los miles de seguidores que Varones Unidos tenía en redes estén de acuerdo con esa frase. No encuentran nada raro en que un hombre se sienta con derecho a matar a otra persona —a varias personas— porque una situación “lo desequilibró”. Todo fogoneado por impresentables como Gustavo Cordera (otro con miles de seguidores), que sale a decir cosas como “cualquiera puede asesinar” y justifica un cuádruple femicidio afirmando que es culpa de “una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”.