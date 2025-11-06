Patrullando la desconfianza

En el último mes, las noticias en Uruguay giraron en torno al acuerdo —o más bien al desacuerdo— entre el gobierno y la empresa española Astillero Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas. Lo que en principio se presentó como un proyecto de cooperación estratégica terminó derivando en acusaciones cruzadas, sospechas de fraude e intentos de rescisión contractual. Más allá de las particularidades del caso, la controversia revela un fenómeno mucho más amplio. Cuando los contratos se conciben como instrumentos de defensa antes que como espacios de colaboración, la desconfianza se instala desde el inicio y cualquier diferencia puede escalar en conflicto. Este episodio sirve como recordatorio de que la confianza, más que un valor intangible, es el verdadero cimiento sobre el cual se edifican las relaciones contractuales duraderas.

En el mundo actual, donde la velocidad del cambio desafía las estructuras tradicionales y la interdependencia define cada relación económica, los contratos han adquirido un significado que trasciende lo jurídico. Ya no se trata solo de fijar derechos y obligaciones, sino de establecer las bases de una convivencia entre organizaciones que necesitan confiar para poder innovar, adaptarse y sostenerse en el tiempo. Un contrato, en esencia, es una declaración de cómo dos partes eligen vincularse: desde la defensa o la cooperación, desde la sospecha o la confianza. Y esa elección determina, más que cualquier cláusula, el destino de la relación.

Durante décadas, el paradigma dominante fue el de la negociación adversarial. Cada parte veía a la otra como un posible riesgo que debía ser contenido y administrado. Los abogados, formados para anticipar contingencias, llenaban las páginas de previsiones, sanciones y condiciones. El resultado eran acuerdos densos, muchas veces incomprensibles para quienes debían ejecutarlos, y diseñados para evitar lo peor más que para facilitar lo mejor. En apariencia, esa minuciosidad ofrecía seguridad; en la práctica, construía desconfianza. Un contrato que trata a las partes como potenciales enemigos termina produciendo el mismo comportamiento que intenta prevenir: cautela excesiva, comunicación mínima y falta de compromiso genuino.

El problema de fondo no es la existencia del control, sino su exceso. La obsesión por blindarse contra cualquier posible incumplimiento lleva a olvidar que las relaciones comerciales se sostienen en la credibilidad y en la buena fe. Una cláusula puede obligar a cumplir, pero solo la confianza logra que se cumpla con convicción. Cuando las partes confían entre sí, no necesitan apoyarse exclusivamente en la letra del contrato, porque existe una base relacional que hace previsible el comportamiento del otro. Y cuando esa confianza falta, ningún contrato, por detallado que sea, puede garantizar la cooperación auténtica.

La confianza, lejos de ser un concepto emocional o ingenuo, es una estrategia de gestión. Permite reducir costos, simplificar procesos y acelerar la toma de decisiones. En un entorno donde el tiempo es tan valioso como el dinero, la confianza se convierte en una forma de capital. Las negociaciones basadas en la colaboración tienden a ser más breves, porque las partes están orientadas a resolver, no a resistir. Además, las relaciones fundadas en la confianza generan valor añadido: facilitan la innovación, estimulan la transparencia y aumentan la resiliencia ante las crisis. Las organizaciones que han comprendido esto están transformando la manera en que diseñan y gestionan sus contratos, pasando de un modelo centrado en la mitigación del riesgo a uno enfocado en la creación de valor conjunto.

Negociar desde esta nueva perspectiva implica un cambio profundo de mentalidad. Significa abandonar la idea de que el objetivo es “ganar” y reemplazarla por la convicción de que lo importante es construir una relación que funcione a largo plazo. La verdadera victoria no reside en imponer condiciones, sino en lograr acuerdos que ambas partes perciban como justos, sostenibles y mutuamente beneficiosos. Este enfoque requiere un ejercicio de empatía, la disposición a entender los intereses del otro y la apertura para compartir información de manera transparente. Las negociaciones más exitosas no son las que terminan con una firma rápida, sino las que dejan a las partes con la sensación de haber encontrado un equilibrio genuino.

La flexibilidad se vuelve, en este contexto, un componente esencial. En un mundo tan cambiante, los contratos que pretenden anticiparlo todo se vuelven obsoletos apenas se firman. Por eso, las organizaciones más innovadoras incorporan mecanismos de ajuste que permiten revisar condiciones, redefinir responsabilidades y adaptar compromisos sin necesidad de iniciar procesos conflictivos. Esa capacidad de adaptación no debilita el acuerdo, sino que lo fortalece. Un contrato que puede evolucionar junto con la relación refleja madurez institucional y confianza mutua. La rigidez, por el contrario, suele terminar en parálisis o ruptura.

El liderazgo desempeña un papel decisivo en esta transformación. Son los líderes quienes deben promover una cultura de negociación colaborativa y dar ejemplo en su propia práctica. Cuando los altos ejecutivos continúan premiando la “dureza” en las negociaciones, envían el mensaje de que la desconfianza es un signo de profesionalismo. En cambio, cuando valoran la empatía, la escucha activa y la búsqueda de equilibrios, establecen un nuevo estándar ético y operativo. Liderar con confianza no significa ser ingenuo, sino entender que la cooperación bien gestionada es una fuente de rentabilidad. La autoridad basada en la imposición es frágil; la que se apoya en la credibilidad y el respeto mutuo, en cambio, perdura.

Otro factor determinante es la simplicidad. Los contratos excesivamente complejos no solo encarecen la negociación, sino que aumentan las posibilidades de conflicto durante la ejecución. Un lenguaje claro, una estructura comprensible y cláusulas equilibradas generan tranquilidad y favorecen la interpretación coherente de los compromisos. La simplicidad, en este sentido, es una forma de respeto y también de poder. Quien puede explicar su acuerdo de manera transparente demuestra dominio del contenido y buena fe. Además, la claridad contractual facilita la incorporación de herramientas tecnológicas que optimizan la gestión, permiten medir el cumplimiento y analizan patrones de desempeño. Pero la tecnología no reemplaza la confianza: solo la amplifica cuando ya existe.

Medir el éxito de un contrato exclusivamente por su cumplimiento formal es un error frecuente. Un acuerdo puede ejecutarse al pie de la letra y, aun así, fracasar si la relación entre las partes se deteriora. Por eso, cada vez más organizaciones complementan los indicadores tradicionales con métricas de calidad relacional: nivel de cooperación, rapidez en la resolución de disputas, grado de satisfacción y percepción de justicia. Estos factores, aunque menos tangibles, son los que determinan si una alianza podrá sostenerse en el tiempo. Un contrato saludable es aquel que permite a las partes trabajar juntas incluso cuando las condiciones cambian, porque existe una base de confianza que resiste la presión.

La construcción de esa confianza no ocurre en el momento de la firma, sino mucho antes y mucho después. Empieza en la forma en que se escucha, se comunica y se cumplen los compromisos iniciales, y se consolida en la manera en que se abordan los desacuerdos. Cada interacción es una oportunidad para reforzar o debilitar el vínculo. Una promesa cumplida, una respuesta rápida ante un problema o un gesto de flexibilidad en un momento crítico pesan más que cualquier cláusula. La confianza se edifica con consistencia: decir lo que se hará, hacer lo que se dice y sostener una actitud coherente incluso cuando el contexto se vuelve difícil.

En última instancia, los contratos del futuro serán menos un compendio de prohibiciones y más un marco de colaboración. Representarán un equilibrio entre estructura y libertad, entre previsión y adaptación. El derecho seguirá siendo un instrumento esencial, pero estará al servicio de la relación, no por encima de ella. La firma dejará de simbolizar el cierre de una negociación para convertirse en el inicio de una alianza. Y esa alianza, si se sostiene sobre la confianza, tendrá la capacidad de atravesar crisis, transformaciones y nuevos desafíos sin perder su sentido original.

La confianza, entonces, no es una cláusula más: es la sustancia invisible que da vida al contrato. Allí donde se cultiva, las negociaciones se vuelven más humanas, los acuerdos más sólidos y los resultados más sostenibles. Allí donde falta, ninguna letra pequeña alcanza para evitar el conflicto. Comprender esto es comprender que el futuro de las relaciones empresariales no se juega en los tribunales ni en las mesas de negociación, sino en la capacidad de las personas y las organizaciones para creer en la palabra del otro. En un mundo donde casi todo puede automatizarse, la confianza sigue siendo el único activo que no puede programarse ni copiarse, pero que, bien gestionado, multiplica el valor de todo lo demás.