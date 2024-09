¿Por qué no?

Son muy pocas las ideas innovadoras que se presentan, los programas de gobierno casi no son tenidos en cuenta por la ciudadanía ni puestos en el centro por los candidatos de los distintos partidos y se habla más de fotos, spots propagandísticos o frases sacadas de contexto que de los verdaderos problemas. Lo peor es que falta apenas un poco más de un mes para la primera instancia electoral y no hay señales de un cambio positivo con respecto al actual nivel de la campaña. Más bien al contrario.

En Búsqueda no nos resignamos. Nunca, en nuestros más de 50 años de historia, lo hicimos. Nuestra apuesta siempre fue, es y será al periodismo serio y responsable, ejercido con independencia, y a honrarlo generando contenido de calidad. No nos quedamos en la superficie, no nos sentimos cómodos en ella.