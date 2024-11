Reír, violar, cantar

Política No apta para fanáticos

En 2019 se fueron a Valizas y violaron a una joven en el camping, pero también quedaron libres porque ella “tenía intenciones de mantener relaciones sexuales grupales”, dijo la Justicia. Claro que se tiene derecho a cambiar de opinión y retirar el consentimiento incluso estando desnuda adentro de una carpa con tres hombres, pero se ve que para la jueza esa opción no resultaba tan clara.

En diciembre del mismo año, organizaron un asado de colegas y violaron entre seis a una compañera de trabajo que dijo haber perdido la conciencia después de tomar una cerveza que le ofreció uno de ellos. El recuerdo posterior de la mujer fue encontrarse en un cuarto siendo abusada por ellos, enfermeros y camilleros de la Sociedad Médica Universal. Una vez más, la asistencia médica comprobó lesiones en el cuerpo de la mujer, sin embargo, el caso hasta ahora sigue en la nada, y según personas cercanas a la víctima, algunos acuerdos entre los abogados van a hacer casi imposible que se haga justicia para la enfermera. Ellos siguen trabajando en la Sociedad Médica Universal. Ella no.

Hace algunos días nos enteramos de que, en 2010, habían estado en Punta del Este violando entre cinco a una adolescente de 15 años, amiga de uno de ellos. Una adolescente que dijo que se sintió mareada después de tomar el alcohol que le dieron y tuvo que ir al baño. La situación es similar: lo siguiente que recuerda es no tener control sobre su cuerpo mientras la violan cinco jóvenes. También la filman y le sacan fotos, y durante años la siguen acosando y burlándose de ella después de haberla violado. La joven logra hacer la denuncia penal recién 10 años después de sufrir el ataque, pero el delito ya había prescrito para los violadores. El 25 de octubre de este año, tras muchos intentos de buscar ayuda y no encontrarla, la joven Milagros Chamorro se suicida en el baño del sanatorio Casmu de Montevideo mientras esperaba que alguien la atendiera.

Si Chamorro hubiera tenido la fuerza como para realizar una denuncia penal en aquel momento, enseguida después de haber sido violada, probablemente el personal médico hubiera encontrado lesiones en su cuerpo. Probablemente también, mirando con detenimiento las fotos y los videos, alguna jueza o algún fiscal hubiera considerado que no había pruebas suficientes, y que además no se veía violencia en ninguna de las imágenes registradas. Y que el relato de los denunciados no coincidía con el de la víctima. Y si nada de eso cuela, entonces algún arreglito entre abogados, jerarcas policiales o custodios presidenciales. De alguna forma se resuelve. Y punto final.

Y ahora nos duele el suicidio de una mujer que muere pidiendo una justicia que no le llegó. Pero la justicia no le iba a llegar nunca, como no le llegó a ninguna de las mujeres mencionadas en esta breve lista, ni a otras cientos y miles de mujeres víctimas de violencia sexual en todo el mundo.

Los hombres de las historias, claro, son diferentes en cada caso, pero repiten su accionar en actitudes como de manual. Cumplen a la perfección, desde chiquitos, con el mandato de masculinidad. Ese que aprenden en las películas, en las canciones, en el estadio, en el porno. Ese que se sostiene gracias al silencio del pacto masculino que sigue sin romperse. Hasta que algunos empiecen a reaccionar y quién te dice, logren agrietar desde adentro la estructura patética de esta masculinidad enferma.