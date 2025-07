Robaron, huyeron y nunca los pescaron

No obstante, cada vez que se lo menciona solo se recuerda que fue el protagonista del robo de arte más grande de la historia de Estados Unidos, y como este año se cumplen 35 años del insuceso no voy a ser la excepción.

A primera vista se podría pensar que el golpe fue perfecto y, si nos atenemos al estado de situación actual, sin duda lo fue, sin embargo, ciertas inconsistencias siguen dando que hablar. Por ejemplo, que no se llevaran el fabuloso Rapto de Europa de Tiziano y, en cambio, pasaran media hora trajinando con un vaso chino del siglo XII que, aunque es una pieza valiosa, no tiene punto de comparación. Se alega que pudo ser por sus dimensiones, pero, si así fuera, no se entiende que ni se detuvieran ante el dibujo de una Pietá que hizo Miguel Ángel en 1540 para su amiga Vittoria Colonna. Esto lleva a pensar que fueron con una lista preseleccionada, eran esas piezas y no otras, pero, si así fue, es incomprensible la brutalidad con la que arrancaron los lienzos de los marcos desprendiéndolos a cuchillo.

Todo lo que rodea este robo es un misterio y, aunque precisamente por eso ha dado lugar a libros, documentales y series como Esto es un atraco (se puede ver en Netflix, la recomiendo), no parece justo que la memoria de Isabella Steward Gardner quede únicamente ligada al funesto episodio. Isabella fue una mujer sorprendente; nacida en una familia acaudalada de Nueva York en 1840, supo doblegar a los finos bostonianos —incluido a su marido, Jack Gardner— a fuerza de inteligencia y atrevimiento. Inquieta, poco convencional y extremadamente culta, fue sufragista, amiga de pintores, escritores y músicos y también una gran viajera. Su primera compra importante fue El concierto de Vermeer en 1892 y luego, ya aconsejada por el crítico Bernard Berenson, se convirtió en la primera americana en hacerse de un Botticelli.

Con la rapidez que solo dan los millones conformó una de las más selectas colecciones del renacimiento italiano y a ella le sumó su pasión por el barroco holandés, las antigüedades orientales y la obra de sus amigos John Singer Sargent y James McNeill Whistler. Un día de enero de 1903 abrió las puertas de su villa veneciana al público y a su muerte en 1924 legó su mansión, su colección y su fortuna a la ciudad de Boston. A 35 años del robo, bien vale recordar el episodio y en igual medida a esta extraordinaria mujer que fue algo más que una superficial millonaria que compraba arte.