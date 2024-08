Roberto el impostor

Roberto es un asiduo lector de mis columnas. Es amigo de mis padres desde que yo soy niño y creo que hasta me vio nacer, como se dice habitualmente para referirse a alguien que nos conoce de toda la vida. Roberto está jubilado y disfruta de la lectura y hasta se anotó en un taller de escritura.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El sábado pasado me lo encontré, como me sucede casi todas las semanas, leyendo en el hall del Club Biguá, del cual somos socios muy activos. Me saludó y me dijo: “¿No te tocaba columna en Búsqueda esta semana?”. Sonreí, le dije que no y le confesé que estaba buscando aún el tema central para la próxima. “Todavía no sé cómo hacés para escribir cada 15 días en forma habitual, yo me anoté en un taller de cuentos acá en el club y apenas logro esbozar algunos párrafos, y todos muy malos”, me dijo con ojos de admiración. Nos despedimos y volví a casa caminando y pensando.

¿Es real esa admiración de Roberto? ¿Sus palabras son sinceras o me las dice porque me conoce y tiene un gran afecto por mis padres? Quizás al salir por la puerta del club sus comentarios sobre mis columnas son otros y no tan positivos. También me quedé pensando cómo una persona como él, profesional de largos años en el sector bancario, no puede disfrutar el escribir un cuento corto entre amigos en el taller de lectura del club.

Reconozco que esta inseguridad me persigue en varios ámbitos profesionales. Conversando con algunos colegas veo que es recurrente la incertidumbre que nos invade a la hora recibir los elogios, reconocer las capacidades y fortalezas individuales y aceptar que uno hace, más a menudo de lo que cree, las cosas muy bien.

El síndrome del impostor fue descrito por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes en un artículo titulado The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. Aunque el estudio original se centró en mujeres muy exitosas, con el tiempo se ha reconocido que este fenómeno puede afectar a personas de todos los géneros y orígenes.