Solo China es nuestra China

Costos permanentes, como la distancia y otras barreras estructurales.

Costos variables, como los aranceles aplicados, la existencia de acuerdos comerciales profundos, el nivel de facilitación del comercio y la complementariedad en la especialización comercial (es decir, si un mercado vende con ventajas lo que el otro compra con desventaja).

La estimación obtenida es consistente con lo esperado y refleja adecuadamente las relaciones comerciales.

Influencias del comercio uruguayo en su cambio de bienestar (1995-2017)

Uruguay experimentó una mejora del bienestar del 16% en el período 1995-2017 (0,7% de crecimiento anual acumulado), según los datos observados. Los datos modelizados estiman un crecimiento del 13% (0,6% anual). Es decir, el desempeño real superó las predicciones del modelo, aunque este sigue siendo una buena aproximación en términos agregados. Se puede descomponer este cambio en el bienestar según la influencia de cada socio comercial en las importaciones y exportaciones. La medida de influencia utilizada no refleja directamente el cambio en el bienestar, sino que requiere una transformación adicional que, por razones de espacio y complejidad, no se desarrolla aquí. Aun así, permite evaluar la importancia de cada socio comercial en el período analizado.

Influencia importaciones estimada



Vaillant Mapa3.jpg

Influencia importaciones observada

Vaillant Mapa4.jpg

Influencia exportaciones estimada

Vaillant Mapa1.jpg

Influencia exportaciones observada

Vaillant Mapa2.jpg

En los mapas se representa la medida de influencia por socio comercial para el Uruguay en el período 1995-2017. El análisis muestra que:

En importaciones, China es el socio más influyente, tanto en los datos estimados (44%) como en los observados (49%).

En exportaciones, China también lidera, con una influencia del 34% en los datos modelizados y del 49% en los datos reales.

El modelo funciona muy bien en este caso, mostrando una correspondencia clara entre las estimaciones y los datos reales. En contraste, los países de la región, especialmente Brasil, ocupan un segundo lugar en influencia según los datos estimados, aunque muy por debajo de China. Sin embargo, en los datos observados, la región pasa a un último lugar con influencia negativa, lo que indica que han existido factores específicos que el modelo no captura. Entre estos factores se encuentran: barreras no arancelarias; inestabilidades macroeconómicas; incertidumbres específicas de la región. Este resultado sugiere que, aunque la región tiene un potencial comercial significativo, en la práctica no se ha materializado. Además, incluso si ese potencial se concretara, no podría sustituir el mercado gigante de China y otros países asiáticos y de Oceanía.

Conclusión

El mapa presentado da muchas más pistas para la orientación general de la inserción internacional del país, pero este artículo hizo foco en el título y ponerle un número a la afirmación que lo motivó. A pesar de la falta de acuerdos comerciales con China y otras economías asiáticas, Uruguay ha intensificado su comercio con esa región. Los datos analizados refuerzan la idea de que el comercio con Asia, y con China en particular, no puede ser sustituido por la región ni por Brasil, incluso en un escenario de mejor desempeño regional. En síntesis, el panorama presentado aporta claves importantes para la orientación de la inserción internacional de Uruguay. Si bien la región sigue siendo relevante por su potencial comercial, los datos sugieren que el mercado asiático ha adquirido un peso difícil de reemplazar.

Notas:

[1] Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, New York: The Twentieth Century Fund.

[2] Para una versión actualizada y reciente ver: Anderson, J. E. (2022). Non parametric gravity, Working Paper 30807. http://www.nber.org/papers/w30807.

[3] Los datos que se presentan son derivados del siguiente trabajo que está siendo sometido a referato para su publicación: Moncarz, P., Rovira, F., Villano, S. y Vaillant, M. (2025). The dynamic effects of the CPTPP and new member accessions. Una versión previa fue elaborada para el Programa Pharos de la Academia Nacional de Economía (ver: https://www.acadeco.com.uy/pharos/trabajos.htm).