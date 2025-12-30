  • Cotizaciones
    Sueño de una noche de verano

    Su mayor duda se le presentó cuando el entrevistador le preguntó al presidente Orsi si también había logrado, como Mago de Oz, que Peñarol saliera campeón durante los cinco años de su mandato para que consiguieran así los aurinegros un nuevo quinquenio

    Kid.jpg
    Por Kid Gragea

    Fastidiado por la inesperada expropiación del Fonasa (con la devolución que le tocaba y que ahora le mexicanearon, Fortunato pensaba comprarse un ventilador nuevo), el pobre se dirigió a su sillón, con su copita de vino, para mirar el noticiero de cierre de la tele.

    —Estos no hacen sino meterte la mano en el bolsillo, aunque lo único que encuentren sea un boleto viejo —pensaba para sus adentros nuestro personaje, disponiéndose a ver si a Marcelo Abdala no se le había ocurrido que sería mejor subir del 1% al 2% el impuesto para que los ricos ayuden a las obras piadosas, tales como la compra de la estancia María Dolores, o los viajes del Pacha en business a sus encuentros internacionales.

    —Estamos transmitiendo directo desde Miami, donde nuestro corresponsal ha encontrado al presidente Orsi, que está de vacaciones por esa zona —arrancó el informativista, mientras a Fortunato prematuramente se le empezaban a cerrar los ojos, porque estas cenas y reuniones de despedida del año lo tenían muy cansado.

    Poco le importó al periodista desde la pantalla que Fortunato estuviera prácticamente dormido, mientras él persistía con el enlace con Miami, y empezaban a aparecer las imágenes.

    Fortunato llegó a escuchar (ya casi ni veía la pantalla) que el presidente estaba en Disneyworld, y que se aprestaba a hacer declaraciones.

    —Presidente —dijo el notero que lo entrevistaba a Orsi—, vemos que se ha adaptado usted al clima de diversión y entretenimiento tan característico de ese lugar, por lo que le agradecemos especialmente esta comunicación desde este parque de diversiones, y le prometemos que, tras esta nota, lo dejamos tranquilo para que siga paseando en familia.

    Acto seguido, la imagen nos muestra (a todos menos a Fortunato, que ya casi dormía pero lograba entender algo de lo que decía) al presidente disfrazado del Mago de Oz, con una varita mágica en su mano derecha.

    Mire que voy de Mago de Oz sin la hache, el disfraz de Mago de Hoz y Martillo se lo dejo a Juan Castillo —bromeó el presidente, riendo junto al corresponsal que lo entrevistaba.

    —A pesar de estar lejos, se nos ha informado que usted sigue de cerca los acontecimientos en Uruguay —inquirió el periodista, mientras Orsi asentía con una sonrisa.

    —Claro —afirmó el entrevistado—, y puedo empezar por este tema de los fondos y las devoluciones del Fonasa, que parecen tener preocupada a tanta gente. A ver… ¡hay que ponerse en clima, muchachos! ¿Qué día se armó este escandalete? —prosiguió Orsi—, ¡miren el calendario, la noticia circuló el 28 de diciembre! Allá y acá y en todo el mundo, el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes! ¡Que la inocencia les valga! Las devoluciones del Fonasa se mantienen como siempre, sin descuento alguno, y eso lo implementaremos ya desde mañana. Así que tranquilos, muchachos, ¡y no se olviden que tengo la varita mágica del Mago de Oz! —insistió.

    El corresponsal que lo entrevistaba le preguntó al presidente-mago si tenía alguna otra noticia importante para dar.

    —Esta varita es espectacular, muchachos —prosiguió Orsi—, también puedo adelantarles que hemos resuelto el problema de las expropiaciones en Casupá, para poder hacer la represa sin perjudicar a nadie. Desde Venezuela el gobierno amigo de Maduro nos ha cedido 50.000 hectáreas en el sur del país, lejos de todos esos líos con los yanquis, y qué sé yo, y para ahí serán enviados los propietarios de las tierras expropiadas. Y gracias a la varita —y a Nicolás, claro—, cada propietario expropiado recibirá el doble de la superficie expropiada, que de ahora en adelante llamaremos canjeada, y no expropiada. Venezuela nos enviará unos aviones para transportar a todos los gauchos de Casupá a la zona de Apure, ahí bien cerquita de Colombia por si surge algún problema, ¡que no va a surgir, porque Petro ha sido consultado también, y dice que va a ayudar en lo que pueda! —aseveró el presidente.

    Fortunato ya estaba out del todo, pero Orsi seguía blandiendo su varita en todas las direcciones posibles. Gracias a ello, informó que le había dado duro con la varita mágica a la imagen del canciller Lubetkin, logrando que preparara un decreto para declarar a Hamás como grupo terrorista asesino, responsabilizándolo del atentado del 7 de octubre, decreto que él firmaría a su regreso al país. Asimismo, el “varitazo” al canciller había sido tan enérgico que también había dicho que prepararía una declaración de Uruguay condenando a Venezuela, Cuba y a Nicaragua como dictaduras antidemocráticas, a pesar de lo cual esta actitud no interferiría con el traslado de paisanos de Casupá a las tierras del sur venezolano. “Es lo que tiene la varita, que por algo es mágica” —declaró entonces Orsi ante el asombro del periodista que lo entrevistaba.

    Entre otras cosas, el Mago de Oz obtuvo la eliminación del narcotráfico del territorio uruguayo, así como la eliminación de la inseguridad, con la baja a cero de la tasa de homicidios, y la eliminación de la inseguridad vial y las dificultades en el transporte, gracias a la construcción de tres subsuelos por debajo de 18 de Julio, con un tren bala que uniría el Centro de la capital con El Pinar, en Canelones, en 20 minutos.

    Fortunato se entredespertó y escuchó algunas de estas declaraciones, que él no sabía si eran en serio o un sueño.

    Su mayor duda se le presentó cuando el entrevistador le preguntó al presidente Orsi si también había logrado, como Mago de Oz, que Peñarol saliera campeón durante los cinco años de su mandato para que consiguieran así los aurinegros un nuevo quinquenio.

    —Mirá que lo que tengo es un disfraz de mago, y una varita con pila suficiente para cuatro o cinco milagros como los que te conté —dijo Orsi—, pero no me pidas tanto —le contestó.

    Ahí volvió a dormirse, y se dio cuenta de que todo había sido un sueño.

