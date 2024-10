Tres sorpresas y una certeza

Ahora sí que es más difícil no contagiarse, aunque sea un poco, del clima electoral. Todas las estructuras partidarias tienen a sus maquinarias funcionando a su mayor potencia y los principales postulantes presidenciales sacan a relucir lo que les queda para intentar convencer a los que todavía no definieron su voto. El elefante proselitista ya se instaló en el horizonte cercano, ante la vista de todos. Imposible no verlo, aunque sea de reojo.