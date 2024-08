Un ajuste político

Es como que falta algo. O, peor todavía, que no hay casi nada. Que lo que se ve es apenas un contorno de pocas líneas que no llegan a definir una figura. No hay color, no hay formas, no hay profundidad, apenas quizás un bosquejo solo entendible para unos pocos. Los desinteresados, los que se acercan por primera vez e incluso los que tienen solo algo de experiencia, no logran involucrarse con lo que está pasando porque lo que ven no les resulta atractivo, no lo entienden.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Así empezó la campaña para las elecciones nacionales del último domingo de octubre. Con cierta apatía generalizada y con episodios que ocupan el centro de la agenda pública, pero que poco tienen que ver con futuras propuestas de gobierno o con un debate de ideas. Es cierto que recién se está terminando julio y que los próximos tres meses son los claves, pero es muy poco o casi nada lo que ha pasado este último mes con vínculo directo a las cuestiones electorales.

Los principales dirigentes de una de las mitades se han dedicado a apagar algunos incendios puntuales y los de la otra se han mantenido en un profundo silencio. Primero fue la designación de Valeria Ripoll como compañera de fórmula de Álvaro Delgado en el Partido Nacional la que provocó algunas llamas. No fueron muy expansivas, pero igual Delgado y varios de los suyos tuvieron que dedicar tiempo a apagarlas. Después fue el caso de las horas extras en la Intendencia de Artigas, que culminó con las renuncias del jefe comunal Pablo Caram y de la diputada blanca Valentina Dos Santos, ambos muy cercanos a Delgado. Otra vez las llamas, el humo y el tiempo para contener la expansión del fuego. Ahora el viento sigue soplando y todavía hay algunos focos preocupantes para el oficialismo.

Del otro lado lo que reina es el silencio. La fórmula integrada por los frenteamplistas Yamandú Orsi y Carolina Cosse apenas se muestra en público, casi no habla y no ha dado ni una sola entrevista. Todo son generalidades. Incluso lo ocurrido en Venezuela, que ha provocado un escándalo internacional por las denuncias de fraude en la supuesta reelección de Nicolás Maduro, generó apenas una tibia respuesta de Orsi. Es como si la campaña para ellos todavía no hubiera empezado o, peor aún, que ya hubiera terminado. Creo que si pudieran elegir, adelantarían el tiempo hasta el último domingo de octubre y se saltearían sin problema los tres meses que tienen por delante. Al menos así lo insinúan.

Están claras las estrategias. Y también las tácticas. Es el centro el que desvela a las dos partes. Ganar la simpatía de ese grupo de indecisos, que no son tantos, pero siempre terminan definiendo las elecciones. Jugar al empate, a hacer la menor cantidad de errores posibles y, cuando el adversario se descuide o cuando menos se lo espere, atacarlo con el objetivo de lograr el único gol que haga la diferencia.