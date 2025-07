Un cambio de “motor”

Por un lado, el Ministerio de Economía anunció un conjunto de medidas para “mejorar el clima de negocios” y la competitividad, enfocadas en las operaciones de comercio exterior; implican eliminar un 25% de los documentos, digitalizar un 29%, sustituir por declaraciones un 7% e introducir eficiencias en procesos en un 15%, con un efecto de reducción de costos estimado en alrededor de US$ 20 millones. Es un paso en la dirección correcta para comenzar a quitar trámites inútiles e ineficiencias, aunque el impulso de “desempapelamiento” debe ser más audaz y llegar a las raíces de la burocracia estatal.

Además de desburocratizar el funcionamiento de la economía, es necesario propiciar mayores niveles de competencia en varios sectores de actividad donde operan altas barreras de entrada. En ese sentido, otro artículo sintetiza el trabajo de un consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que describe una creciente concentración del sector farmacéutico en Uruguay, así como algunos problemas en torno a las compras públicas del rubro, que no son nada menores. Puede ser uno de esos ítems en los que hay espacio para habilitar una mayor competencia.

Como los problemas de altos costos que ahogan al sector productivo formal no han tenido una solución de fondo —empujando a muchos a la informalidad, como señala un diputado al describir la problemática del contrabando en Tacuarembó—, estos son atemperados por paliativos o alivios con un costo fiscal de una magnitud significativa, y cuya asignación y eficiencia no están, en general, debidamente fundamentadas. Un especialista en tributación, citado en otro de los artículos de la última semana, señala que Uruguay ha hecho “abuso” de los regímenes de exoneraciones e incentivos, que funcionan como “aditivo” de una economía a la que le atribuye problemas de “motor”. De manera muy gráfica, ese consultor agrega: “Como las piezas marchan mal, tengo que dar ese aditivo” y el motor “un rato marcha”, pero no es posible “estar dándole siempre aditivo”.