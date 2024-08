Un fracaso que duele

Los logros económicos dependen principalmente de la aptitud y la actitud de las personas, por ejemplo, su interés en el progreso material. También de las instituciones sociales y marco político en el que se encuentran, por ejemplo, en la medida que los alienten a adoptar una visión de largo plazo.

Lord Peter T. Bauer

No hay tema que me preocupe más que la pobreza y cómo salir de ella. En realidad, es el tema por el que hace 50 años decidí comenzar a estudiar economía. Cuando era niño la situación económica de Uruguay era muy difícil. Cuando empecé a tener uso de razón, Uruguay llevaba una década de estancamiento económico y la pobreza era visible. Sesenta años han pasado y el problema sigue existiendo. Es un estigma para todos los gobiernos que hemos tenido desde entonces y marca que, como sociedad, no tenemos entre las prioridades la erradicación del problema. Claramente, el modelo de economía altamente intervenida, con alto gasto público e impuestos, espesas regulaciones y escasa apertura al comercio internacional no es capaz de darle oportunidades a ese conjunto de personas que viven en la informalidad y la pobreza. Las medidas de asistencia no son suficientes y ni siquiera la creación de un ministerio ha sido suficiente para priorizar el tema. Es hora de considerar otras soluciones.

Cuando hablo de pobreza no hablo de las personas con adicciones o enfermedades mentales que deberían estar recibiendo tratamiento en instituciones de salud. Tampoco hablo de las personas que, por distintas circunstancias, no tienen capacidad para trabajar. Me refiero a las personas con capacidad de trabajar, sin importar cuán baja sea su productividad. Todos pasamos por esa etapa, y la clave es tener las oportunidades para obtener conocimientos y habilidades, sea a través de la educación formal o la educación en el trabajo, para aumentar nuestra productividad y así poder obtener ingresos más altos.

Las personas que viven en situación de informalidad y pobreza no pueden ingresar a la formalidad por los altos costos impuestos a los posibles empleadores por la regulación y los impuestos. Su productividad, en general baja, no es suficiente para superar el costo de salario mínimo, aportes, impuestos y demás regulaciones laborales. Algo parecido pasa con las empresas a la hora de invertir y, por ello, para promover los proyectos de inversión considerados importantes por el gobierno de turno, se ofrecen una serie de exenciones impositivas o regulatorias, subsidios y hasta la creación de zonas francas especiales para lograr la materialización de dichos proyectos. Es decir, se admite el fracaso del modelo para atraer la inversión.