Un pacto ficcional

Hagamos un poco de historia. Bitcoin nace en noviembre de 2008, cuando una persona (o grupo de personas, eso no se sabe), bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, envía un mensaje a un correo sobre criptografía, planteando un proyecto para crear una moneda digital que sirviera para contabilizar y transferir valor. En 2009, entra en funcionamiento la primera red basada en el protocolo Bitcoin, origen de las criptomonedas, una sistema no físico, digital, que no depende de ningún gobierno que lo emita ni respalde. No despegó hasta 2011, cuando algunas organizaciones empezaron a aceptar donaciones en bitcoins y los comerciantes que operaban en internet empezaron a aceptar estas divisas como medio de pago.