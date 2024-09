Una campaña sin debate

El excesivo triunfalismo no es bien recibido por la mayoría de los votantes. Los únicos que se sienten cómodos, e incluso exultantes, con esa actitud son los militantes frenteamplistas más comprometidos con esa colectividad política. Pero no hacen la diferencia. La elección se gana o se pierde con los del medio, con los que no tienen ninguna identificación partidaria, y para ellos no hay nada definido todavía.

Además, la actitud de creerse que la contienda está casi ganada dificulta la calidad del debate y el necesario intercambio de ideas y propuestas que deben existir durante los meses previos a las elecciones. Porque la actitud que adopta una de las partes, la que cree tener el camino ya allanado, es generar la menor exposición posible, y eso no ayuda a que realmente se conozcan sus distintas propuestas de gobierno y de qué forma piensan llevarlas a cabo.

Por eso la fórmula presidencial del Frente Amplio aparece muy poco. No concurre, por ejemplo, a muchos de los lugares en los que estén convocados los demás candidatos presidenciales de los distintos partidos, casi no da entrevistas ni va a programas de televisión o radio. En otras palabras, reduce la agenda a lo mínimo necesario. Atrás de eso hay una estrategia que implica tratar de que pase el tiempo lo más rápido posible sin que suceda nada o muy poco desde el punto de vista político y electoral.

Por eso tampoco habrá debate antes de las elecciones nacionales de octubre. En 2019, luego de una ardua negociación que tuvo a Búsqueda como protagonista y muchísimo esfuerzo de todos lados, se logró concretar, después de más de tres décadas sin lograrlo, un debate entre los entonces candidatos del oficialismo, Daniel Martínez, y de la oposición, Luis Lacalle Pou. Fue una buena experiencia, aportó, aunque quedó muchísimo por corregir. Esta era la oportunidad de hacerlo para demostrar a todos los electores que, más allá de los lógicos cálculos electorales, lo importante es el intercambio de ideas y propuestas. Una lástima que no sea así.