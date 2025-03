Una estrategia peligrosa

Opinión y Análisis No aprendimos nada

El problema es que la autoridad partidaria fue mucho más allá. Acusó, sin presentar pruebas, al trabajo de la Fiscalía de cometer desvíos. Pronto, otros dirigentes blancos atribuyeron todo el “caso Besozzi” —una investigación en la que hay más de 30 personas formalizadas o condenadas— a una operación política.

La Fiscalía es un actor clave en el sistema de Justicia por decisión de todos los partidos. Es muy posible que, a partir de la experiencia de estos años, sea necesario instrumentar cambios en su estructura. Esa es la discusión clave que debe procesar el sistema político. Muy distinto es atacar a cada fiscal que tome una decisión vinculada a un jerarca público o dirigente político. ¿Qué fiscal va a querer investigar un caso que involucre presunta corrupción pública con las señales que reciben?

Si hay sospechas sobre la solidez de las evidencias de la Fiscalía o sobre la idoneidad de las medidas cautelares impuestas, existen mecanismos judiciales —recursos, apelaciones— para plantearlo. No hay que olvidar que, más allá del rol de la Fiscalía, existe un juez de garantías que interviene en el proceso y es quien decide si se formaliza o no la investigación. También es el juez quien autoriza la imposición de medidas cautelares como el arresto domiciliario, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de los imputados, que puede oponerse. Y, por supuesto, existe la instancia del juicio, donde la Fiscalía deberá probar ante un juez la eventual culpabilidad del exintendente y donde sus abogados tendrán la oportunidad de demostrar su inocencia. Todos los partidos hablan de la importancia de apoyar a la Justicia y mejorar el trabajo de la Fiscalía. Y sin embargo, desde octubre de 2021, cuando renunció Díaz, no lograron ponerse de acuerdo para nombrar un fiscal general, lo que deja a la institución en una situación de debilidad.

Discrepar con las decisiones de fiscales y jueces está dentro de las reglas de juego en un país donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. No obstante, las autoridades y figuras públicas deben tener claro que ejercer ese derecho, en su caso, les demanda una responsabilidad mayor.

Horadar a instituciones como la Fiscalía en el marco del tiroteo político cotidiano es una estrategia peligrosa. No es el camino para fortalecer a la democracia; por el contrario, puede abrir la puerta a males mayores.