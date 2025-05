Una mujer libre

Gaga vivió en carne propia lo que implica ser una mujer exitosa en la industria de la música. Muchas veces sufrió insultos por su apariencia física: si estaba gorda, si era o no era lo suficientemente linda. Sus respuestas siempre fueron contundentes: “Prefiero estar gorda que ser superficial. ¿Qué si tengo panza a veces y a veces no? Hay gente muriendo de hambre en el mundo”. Para alguien que es música, productora, compositora y artista, como ella, imagino que debe resultar una tortura ser siempre medida con la vara de la belleza. Esa presión era tan grande que llegó un momento en que su rebeldía la llevó a querer verse fea todo el tiempo. “He ganado Grammys. He escrito discos. He girado por el mundo cuatro veces. ¿Me estás diciendo que me vea hermosa? ¿Todo es otra vez tetas y culo? Es muy triste”.