Según el informado estudio del filósofo, tenemos en ese supremo texto siete peticiones: “Santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo; danos hoy nuestro pan de cada día; perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; no nos dejes caer en la tentación; líbranos del mal”. Como Borges esta vez no se propone exactamente emular la voz que pronunció esa oración la primera vez, sino singularizarse por estímulo de ella, juega a presentar una oración que se quiere personal. Y es por ello que prefiere solo formular lastimosamente la imposibilidad de dos peticiones, porque considera sin otro argumento que una evidencia que no respalda o que en todo caso sustenta temerosamente con base en su arraigado agnosticismo que le “está vedado pedir”. Ese dúo de solicitudes truncas tiene que ver con la terrible ceguera, que justo en ese año de 1969 se hizo impiadosamente completa, y con el perdón, al que reputa prácticamente como una aporía o una ilusión. De la primera nos dice: “Pedir que no anochezcan mis ojos sería una locura; sé de millares de personas que ven y que no son particularmente felices, justas o sabias. El proceso del tiempo es una trama de efectos y de causas, de suerte que pedir cualquier merced, por ínfima que sea, es pedir que se rompa un eslabón de esa trama de hierro, es pedir que ya se haya roto”. Respecto del perdón, que es el punto central del relato de la salvación cristiana y el sentido de la venida del Redentor al mundo, razona: “No puedo suplicar que mis errores me sean perdonados; el perdón es un acto ajeno y solo yo puedo salvarme. El perdón purifica al ofendido, no al ofensor, a quien casi no le concierne” (Credo, Padrenuestro, Avemaría, Edibesa, Madrid, 2015).