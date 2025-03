¿Y si al menos hacen lo simple?

La revolución de las cosas simples. Un concepto que agrupa dos ideas que a priori parecen muy diferentes. La primera es la de un cambio. Y no cualquier cambio, uno profundo, que sea revolucionario. La segunda, la de la simpleza. Sacudir no las estructuras, sino lo que hay sobre ellas. Detenerse en los detalles, en las cuestiones más cotidianas, esas que muchas veces no forman parte del debate político, y desde ahí provocar la ola revolucionaria.