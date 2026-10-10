Panamá: Terremoto de magnitud 7,7 deja una veintena de heridos y edificios colapsados

Panamá fue golpeado este viernes por un sismo, que se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los mayores daños se registran en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

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El jefe del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó a la AFP que "hasta el momento" no hay reportes "de víctimas fatales". Según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hay 27 heridos leve en todo el país por el sismo, que produjo daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas. Hay carreteras "totalmente colapsadas", agregó. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en X que su departamento "está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia".

Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con "normalidad". El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos fueron desviados.

Tonosí, una localidad de unos 9.000 habitantes a unos 360 kilómetros de Ciudad de Panamá, es una de las zonas más afectadas. Ubicada en Los Santos, sus casas son principalmente de una planta. El ministro de Salud, Fernando Boyd, informó que la localidad quedó incomunicada por tierra.

"Fue algo muy grande nunca visto, sentimos miedo", declaró a la AFP Benjamín González, de 52 años, en la noche del viernes. Según relata, el temblor lo sorprendió en una finca cercana a la localidad de La Miel, un pequeño poblado donde reside, a unos 40 kilómetros de Tonosí. Cuando regresó encontró "muchas casas devastadas" y "a todo el mundo aterrorizado" en la pequeña plaza del pueblo, que se quedó sin luz.

Pánico en los rascacielos

El terremoto, que se sintió cerca de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo. "Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados", afirmó a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde también se sintió el terremoto. Según las autoridades, se han registrado más de 100 réplicas, incluso de 6 grados.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria. Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donó 250.000 dólares a Panamá para "atención humanitaria inmediata" y puso a disposición otros 50 millones de dólares "a través de la línea de financiamiento" para emergencias.

Con AFP

FUENTE:RFI