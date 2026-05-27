José Arenas: "El teatro me incomoda, me resulta invasivo, tengo que sentarme muy lejos"

Edad: 36 • Ocupación: Escritor y docente • Señas particulares: Es fan de la Fanta; padece de insomnio; no le gusta salir de su casa; su animal favorito es el chancho

¿Desde cuándo te gusta escribir? Desde siempre. Recuerdo que de niño decía que quería ser profesor de Literatura para ser escritor, pensando que se necesitaba como cierto aval para la escritura. Siempre escribí y siempre me gustó mucho la posibilidad de inventar cosas. De niño era muy mentiroso. La posibilidad de inventar cosas y escribirlas es como legitimar las mentiras; no son cosas que quedan en el aire, como cuestiones volando, tienen un sentido.

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¿Ser mentiroso te trajo algún problema en la niñez? Lo gracioso o lo psicopático es que mentía sin un objetivo, no es que mintiera para solucionar un problema. Me acuerdo de que iba a clases de inglés y una vez le dije a la profesora que con mis padres vivíamos en el campo y que habíamos hecho un lechón. Al tiempo, mi madre se encontró con la profesora, se enteró de lo que le había dicho y me preguntó por qué lo había hecho. No me acuerdo de la respuesta que le di, pero lo que yo quería era enriquecer las cosas. Como decía China Zorrilla, “un adorno de cuando en cuando no es ningún pecado”.

Escribís letras y componés tangos. ¿Cuándo surgió tu amor por el tango? En la adolescencia era bastante dark. Siempre fui a contracorriente de los gustos musicales de la mayoría de mis compañeros. Cuando a todo el mundo le gustaba la plena, a mí me gustaba el rock, pero cuando a todos les empezó a gustar el rock, dije “qué hago”. Me acuerdo de que una profesora de Sociología llevó para analizar en clase la letra de Cambalache. Y yo pensé: “Esto es lo más dark que escuché en mi vida”. A partir de ahí, me empezó a fascinar el tango. Desde entonces no solo me gusta el tango, sino que dedico parte de mi vida a eso. Tengo un trío con Álvaro Hagopián y Gonzalo Irigoyen. Me gusta mucho la densidad, la oscuridad y la filosofía que tiene. También la conciencia de finitud y el desengaño.

¿Cuál es tu lugar en el mundo? Mi casa. El año pasado viajé a China y estuve allá como un mes. Nunca había viajado tan lejos y por tanto tiempo. Me invitaron con Álvaro y Gonzalo a dar unas charlas en la Universidad de Shanghái, en el Centro Cultural Instituto Cervantes y en la embajada de Beijing. En 2024 me habían invitado a mí solo y dije que no. Esta vez no podía decir que no, a pesar de que no me gusta viajar. Entonces, les dije a Álvaro y Gonzalo que ellos viajaban como mis acompañantes terapéuticos. Estar en China me gustó muchísimo, pero el viaje me pareció un suplicio, estuvimos tres días viajando, y estando allá se me hizo muy largo. Además la cuestión del idioma me resultó frustrante. Era verano y sufro muchísimo del calor. Para ser sincero, allá éramos como los Rolling Stones, vivimos cosas realmente increíbles, sin embargo, yo decía: “Quiero estar en mi casa, tranquilo”.

¿Qué te gusta de estar en tu casa? Estoy como a salvo, estoy con mis cosas. La verdad es que, además, soy medio workaholic, siempre estoy haciendo algo. Entonces, cuando estoy afuera, siento que no estoy haciendo algo que debería estar haciendo en casa.