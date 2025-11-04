  • Cotizaciones
    martes 04 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Perú rompe relaciones con México por dar asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez

    El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció la ruptura de los lazos diplomáticos con México por considerar un "acto inamistoso" que la ex primera ministra peruana Betssy Chávez esté “siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana” en Lima.

    El presidente interino de Perú, José Jerí tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima.

    El presidente interino de Perú, José Jerí tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Tras informar “con sorpresa y profundo pesar” que la ex primera ministra Betssy Chávez “está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima”, el gobierno de Perú tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, según confirmó en rueda de prensa el canciller peruano, Hugo de Zela.

    El ministro de Exteriores explicó que esta medida se adoptó “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en las que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”. No obstante, aclaró que no se suspenderán los vínculos consulares para garantizar la protección de los nacionales de ambos países.

    Leé además

    Donald Trump habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el Centro de Artes de Gyeongju, en Gyeongju, el 29 de octubre de 2025.
    Video
    Guerra comercial

    Latinoamérica enfrenta en la APEC un costoso dilema: Estados Unidos o la apertura asiática

    Por RFI
    El presidente argentino Javier Milei en la noche de las elecciones legislativas.
    Contexto argentino

    Los resultados de las elecciones legislativas en Argentina representan un “cable a tierra” en Mileilandia

    Por Fabián Bosoer

    De Zela lamentó profundamente “que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, manteníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”.

    Embed

    Tras el anuncio, el país andino comunicó que la Administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había confirmado la decisión de otorgar asilo a la ex primera ministra.

    Chávez se desempeñó como jefa del Consejo de Ministros por un breve lapso durante la presidencia de Pedro Castillo, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022. La exfuncionaria enfrenta cargos penales por su presunta participación en el intento de disolución del Congreso, que derivó en la destitución y el arresto de Castillo a finales de ese año.

    Su abogado, Raúl Noblecilla, había dicho antes de este lunes que no tenía noticias de su clienta desde hacía varios días y que desconocía si había solicitado asilo o no. Este lunes, Noblecilla afirmó que la ex primera ministra es una “perseguida política, como lo es, sin duda, el presidente Pedro Castillo y todos los que están injustamente en ese juicio”.

    Por su parte, Chávez negó haber intentado refugiarse en la embajada mexicana en Perú mientras Castillo llevaba a cabo su intento de disolver el Congreso, a pesar de que su chofer testificó que la política le pidió que la llevara allí antes de regresar a su oficina. La ex primera ministra también afirmó no haber tenido conocimiento del plan del expresidente para disolver la Asamblea Nacional.

    Embed - Informe desde Lima: Perú rompe relaciones diplomáticas con México

    Los detalles del caso

    La Justicia de Perú procesa actualmente a Betssy Chávez por, como se dijo anteriormente, su presunta participación en el intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces jefe de Estado.

    La ex primera ministra fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, a la que fue ingresada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

    Previamente, el Tribunal Constitucional había ordenado su excarcelación inmediata tras determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.

    Tanto Sheinbaum como su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue él quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder que dominan el Congreso de Perú.

    Embed - ¿Por qué ocurre la ruptura diplomática entre Perú y México?

    Perú no hará con Chávez lo mismo que Ecuador hizo con Glas

    En el marco de la crisis diplomática, el gobierno peruano dijo este lunes que no pretende emular a Ecuador con un ingreso por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a la asilada ex primera ministra peruana, como sí ocurrió el año pasado en la embajada mexicana en Quito con el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

    El canciller peruano subrayó que “esa posibilidad no existe”. “Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, afirmó de Zela.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Caso Cardama

    El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sindicatos

    El PIT-CNT reclamó al gobierno de Orsi “cumplir” ante un escenario “insuficiente” en presupuesto y salarios

    Por Redacción Búsqueda
    Educación

    Ceibal celebra avance de piloto en 87 liceos para bajar inasistencias, luego de alcanzar logros en escuelas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Álvaro Danza y Cristina Lustemberg durante la asunción del nuevo directorio de ASSE, en abril.

    Danza y Lustemberg se reúnen con la bancada de diputados del Frente Amplio para preparar la interpelación

    Por Redacción Búsqueda
    El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han reiterado que no disponen de la normativa suficiente para combatir la violencia en el fútbol. 

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    Los entrañables Chandler y Joey en su apartamento.

    Sexo, amigos y el problema de la vivienda

    Por Ismael Grau