  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El exjuez José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

    El izquierdista José María Balcázar fue elegido como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción. Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016

    El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

    El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Balcázar es legislador de Perú Libre, partido que en 2021 llevó al izquierdista Pedro Castillo a la presidencia y se define como marxista, pero que se ha distanciado del expresidente y se ha convertido en un aliado de la coalición de derecha y ultraderecha que controla el Congreso.

    Leé además

    José Jeri rodeado de policías en el barrio San Juan de Miraflores, en Lima.
    Perú

    Ocho presidentes en diez años, el reflejo de la inestabilidad política en Perú

    Por France 24
    Personas sostienen carteles durante una manifestación en rechazo al presidente interino, José Jerí, frente al Congreso de Perú, en Lima (Perú). 
    Tras cuatro meses en el poder

    Nueva destitución presidencial en Perú: cae José Jerí en vísperas de las elecciones generales

    Por France 24
    Embed - Ocho presidentes en diez años: la crisis política que agobia a Perú

    El nuevo presidente fue elegido por 64 congresistas. La legisladora de la derechista Acción Popular, María del Carmen Alva, obtuvo 46 votos. Alva era favorita en un Congreso de mayoría derechista, pero el rechazo que se ha ganado por su prepotencia y racismo le pasó factura.

    Balcázar ha sido denunciado por apropiación de fondos del Colegio de Abogados de la región Lambayeque y de negociar el cierre de esa causa judicial con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a cambio de apoyarla con su voto en el Congreso. En una declaración muy cuestionada, señaló que las relaciones sexuales de adultos con menores “ayudan al desarrollo psicológico de las mujeres”.

    “La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual”, indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.

    Embed

    En su primer mensaje como presidente, ofreció diálogo, señaló que no hay izquierda ni derecha y prometió que su gobierno de cinco meses combatirá la creciente delincuencia y garantizará elecciones limpias el 12 de abril.

    “En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, prometió Balcázar en su primer discurso en el Parlamento.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage