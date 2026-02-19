El exjuez José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

El izquierdista José María Balcázar fue elegido como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción. Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016

En medio de la inestabilidad política, la noche del miércoles 18 asumió el octavo presidente peruano en diez años: José María Balcázar, exjuez supremo de 83 años.

Balcázar es legislador de Perú Libre, partido que en 2021 llevó al izquierdista Pedro Castillo a la presidencia y se define como marxista, pero que se ha distanciado del expresidente y se ha convertido en un aliado de la coalición de derecha y ultraderecha que controla el Congreso.

Embed - Ocho presidentes en diez años: la crisis política que agobia a Perú El nuevo presidente fue elegido por 64 congresistas. La legisladora de la derechista Acción Popular, María del Carmen Alva, obtuvo 46 votos. Alva era favorita en un Congreso de mayoría derechista, pero el rechazo que se ha ganado por su prepotencia y racismo le pasó factura.

Balcázar ha sido denunciado por apropiación de fondos del Colegio de Abogados de la región Lambayeque y de negociar el cierre de esa causa judicial con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a cambio de apoyarla con su voto en el Congreso. En una declaración muy cuestionada, señaló que las relaciones sexuales de adultos con menores “ayudan al desarrollo psicológico de las mujeres”.

“La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma. Sus declaraciones justificando las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección de la niñez y contradicen la obligación del Estado de prevenir la violencia sexual”, indicó precisamente luego de su designación la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.