    Acusado de corrupción y a favor del matrimonio infantil: así es José María Balcázar, nuevo presidente de Perú

    Tras la destitución de José Jerí, el Congreso de Perú eligió a José María Balcázar, del partido Perú Libre, como nuevo presidente. A los 83 años, es el noveno mandatario en una década y gobernará solo cinco meses, hasta las elecciones de abril, en medio de cuestionamientos por presuntos casos de corrupción

    &nbsp;El nuevo mandatario de Perú, José María Balcázar.

     El nuevo mandatario de Perú, José María Balcázar.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Perú tiene nuevo presidente: José María Balcázar, un juez retirado con casi tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial. El ahora mandatario se impuso el miércoles 18 de febrero a otros tres aspirantes que buscaban el respaldo del Congreso para asumir el cargo, tras la destitución de José Jerí.

    Con el apoyo de 64 de los 130 congresistas, Balcázar superó a la legisladora de centroderecha María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien llegaba como favorita a la jornada, así como a Édgar Reymundo, del Bloque Democrático Popular, y a Héctor Acuña, de Honor y Democracia.

    El nuevo jefe de Estado gobernará por apenas cinco meses, hasta entregar el poder al ganador de las elecciones del próximo 12 de abril, cuando los peruanos elegirán presidente y renovarán el Congreso. En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos, los dos más votados disputarán una segunda vuelta en junio.

    Balcázar nació el 17 de enero de 1943 en el distrito de Nanchoc, en la provincia cajamarquina de San Miguel. A lo largo de su carrera combinó la docencia con el ejercicio judicial, y ocupó cargos relevantes como vocal superior de la Corte de Justicia de Lambayeque y vocal supremo provisional de la Corte Suprema.

    En 2005 obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, más de treinta años después de haberse graduado como abogado en la Universidad Nacional de Trujillo.

    Embed - Peruanos reaccionan a elección de Balcázar; Fujimori la rechaza • FRANCE 24 Español

    Problemas con la Justicia

    Prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho figuran entre las acusaciones que ha debido enfrentar Balcázar, según recuentos de la prensa peruana.

    En 2011, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura lo destituyó como juez de la Corte Suprema por vulnerar la “cosa juzgada”, tras revocar una sentencia firme con una argumentación jurídica considerada deficiente.

    El episodio judicial más reciente se produjo en 2025, cuando el Ministerio Público lo acusó como presunto responsable de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en el marco de una investigación por corrupción que también involucra a la exfiscal general Patricia Benavides.

    De acuerdo con esa denuncia, Benavides habría ofrecido a Balcázar un “intercambio de favores de naturaleza ilícita”, consistente en archivar un proceso penal en su contra a cambio de que, cuando era parlamentario, votara para cerrar las denuncias que la involucraban.

    El caso que presuntamente se le habría ofrecido archivar se remonta a una acusación de 2019 por una supuesta apropiación de fondos durante su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). La Fiscalía solicitó un año de pena suspendida y el pago de una reparación civil superior a 90.000 dólares, al sostener que Balcázar no bancarizó ingresos del colegio y los depositó en cuentas personales.

    El ICAL expulsó a Balcázar por faltas éticas, civiles y penales —entre ellas el cambio de titularidad de cuentas y la defraudación—, sanción que fue confirmada por su Tribunal de Honor. En la antesala de la investidura parlamentaria, el colegio de abogados de Lambayeque emitió el miércoles 18 de febrero un comunicado en el que rechazó “de forma categórica” su designación y sostuvo que Balcázar “no puede ni debe ser elegido presidente”.

    A pesar de las acusaciones en su contra, Balcázar sumó más de 6.000 votos para convertirse en diputado por la región Lambayeque en 2021 por el partido Perú Libre, el mismo del expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión tras ser acusado de protagonizar un autogolpe de Estado.

    A favor del matrimonio infantil

    Las controversias en torno a Balcázar no se limitan al plano judicial. En junio de 2023 protagonizó una fuerte polémica nacional al ser el único congresista que se abstuvo de votar un dictamen destinado a impedir el matrimonio con menores de edad.

    En ese contexto, el ahora presidente sostuvo que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, y realizó declaraciones en las que también relativizó las relaciones entre alumnos y docentes, lo que generó un amplio rechazo social.

    Ya como jefe de Estado, Balcázar reafirmó esa postura en su primera entrevista presidencial, concedida a la emisora RPP. “Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad. Me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso”, afirmó.

    La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la elección del nuevo mandatario y advirtió que “la designación de una autoridad con antecedentes públicos cuestionados y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima alarma ciudadana”.

    En 2024, Balcázar presentó un dictamen modificado de una propuesta de la pastora evangélica y congresista María Jáuregui, del partido ultraconservador Renovación Popular, que llevó a que se retire la obligación del uso del lenguaje inclusivo en todas las instituciones del Estado.

    Como presidente interino, Balcázar enfrenta un mandato estrecho pero crítico: mantener la concordia en el Parlamento, supervisar una elección marcada por una gran indecisión y fragmentación de los votantes y gestionar una transferencia pacífica del poder a mitad de año.

    Para ello, deberá lograr permanecer cinco meses en el poder, toda una eternidad en el contexto de inestabilidad política que atraviesa el país latinoamericano.

    Con EFE, Reuters y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

