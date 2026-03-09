El petróleo se acerca a un nuevo máximo histórico ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

La subida ha sido histórica. El barril de petróleo se disparó el lunes 9 de marzo un 30% en pocas horas y llegó momentáneamente a rozar los 120 dólares, en un mercado alterado por la prolongación del conflicto en Medio Oriente , el bloqueo del estrecho de Ormuz y los daños a infraestructuras energéticas.

Hacia las 8:25 GMT (5:25 de Uruguay), el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía un 16,18% hasta 107,69 dólares, después de haber llegado a aumentar más del 28 %. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía un 14,02 % hasta 103,64 dólares, tras haber llegado a subir brevemente más del 31 %.

Desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el WTI ha aumentado cerca de un 60%, algo nunca visto en un periodo tan corto.

Ni siquiera la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que llevó el barril hasta 130,50 dólares en marzo de 2022, había provocado movimientos tan bruscos.

En el mercado del gas natural, la referencia europea TTF de Países Bajos subía un 13,49% hasta 60,58 euros por megavatio hora, tras haber llegado a aumentar cerca de un 30% en la apertura.

Un “pequeño precio a pagar”, según Trump

En el décimo día del conflicto, los mercados energéticos siguen atentos a los acontecimientos en Medio Oriente, donde el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, permanece casi paralizado.

Mientras la subida histórica de los precios ya afecta a los consumidores estadounidenses, Donald Trump reaccionó rápidamente en su red social Truth Social y afirmó que esta subida era “un precio muy pequeño a pagar por la paz y la seguridad de Estados Unidos y del mundo”.

El viernes, la agencia estadounidense de desarrollo DFC anunció un mecanismo de reaseguro para cubrir riesgos relacionados con el tránsito por el estrecho de Ormuz por hasta 20.000 millones de dólares.

Estados Unidos también está colaborando con compañías navieras que quieren sacar sus petroleros del golfo Arábigo-Pérsico, explicó el domingo el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, quien añadió que en un primer momento esos barcos podrían contar con protección militar estadounidense.

Sin embargo, estos anuncios no han calmado a los mercados. Por temor a ataques, el tráfico marítimo sigue casi paralizado en el estrecho, con informes que mencionan el paso de solo algunos barcos que se identifican como chinos.

Riesgo de un “shock petrolero”

Según Lloyd Chan, analista del banco MUFG, las interrupciones en el suministro se están intensificando y los datos de seguimiento de barcos confirman una fuerte caída del tráfico marítimo. El analista habla incluso de un “shock petrolero”.

La expansión del conflicto también aumenta las preocupaciones sobre la producción de hidrocarburos. Arabia Saudita interceptó el lunes varios drones que se dirigían hacia el yacimiento petrolero de Shaybah, en el sureste del país, que ya había sido atacado el día anterior.

Además, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han reducido su producción de petróleo, mientras que los ataques israelíes contra instalaciones de almacenamiento de combustible en Irán aumentan el riesgo para el suministro energético.

Mercados bursátiles en caída

La subida del petróleo también está afectando a los mercados financieros. En Europa, muy dependiente de las importaciones energéticas, la Bolsa de París caía un 2,54%, Fráncfort un 2,40% y Milán un 2,19% en las primeras operaciones.

En Asia, el índice Nikkei de Tokio cayó un 5,19%, mientras que el Kospi de Seúl perdió un 5,96%.

Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del petróleo importado, y el aumento del precio del crudo impacta directamente en los costes de producción y en las expectativas de inflación.

Ante la tensión en los mercados energéticos, algunos países ya estudian medidas. China ha pedido a sus principales refinerías que suspendan las exportaciones de diésel y gasolina, mientras que Japón analiza la posibilidad de utilizar sus reservas estratégicas de petróleo.

Los ministros de Finanzas del G7 también se reunirán para discutir una posible liberación coordinada de reservas petroleras estratégicas con el objetivo de estabilizar el mercado.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24