    El conflicto se extiende por Medio Oriente mientras Irán nombra al nuevo líder supremo

    Irán ha disparado misiles hacia Israel y varias naciones del Golfo, después de que la república islámica nombrara a Mojtaba Jamenei como su nuevo líder supremo, sucediendo a su difunto padre a pesar de las advertencias de Estados Unidos e Israel de que podría convertirse en su próximo objetivo

    Un iraní sostiene un retrato de Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, durante las celebraciones del 47.º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2026 (publicado el 9 de marzo de 2026).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Nueve días después de que los ataques estadounidenses e israelíes mataran al ayatolá Ali Jamenei y empujaran al Medio Oriente a una guerra cada vez más amplia, los clérigos iraníes eligieron sólo al tercer líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradece los aplausos de los asistentes a la Conferencia de Miembros Republicanos en el Trump National Doral en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Trump afirma que Estados Unidos “ya ganó” la guerra contra Irán pero exige una “victoria definitiva”
    Vehículos circulan por una autopista junto a una estatua conmemorativa de guerra y una valla publicitaria que representa al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en un ataque aéreo el 28 de febrero, con columnas de humo negro en Teherán el 8 de marzo de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Irán define sucesor de Jamenei mientras la guerra con Estados Unidos e Israel golpea Teherán y escala en la región

    Jamenei “es designado y presentado como el tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”, señala el comunicado.

    El organismo clerical dijo que “no dudó ni un minuto” en elegir un sucesor a pesar de lo que describió como “la brutal agresión de la criminal América y el malvado régimen sionista”.

    Embed - Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, es el nuevo líder supremo de Irán

    Reacción regional e internacional

    Israel respondió con una nueva oleada de ataques contra infraestructuras en el centro de Irán, mientras la expansión del conflicto sacudía los mercados globales. Las acciones cayeron drásticamente, mientras que los precios del crudo subieron alrededor de un 30% ante el temor a una interrupción del suministro de petróleo.

    En el Golfo, la tensión se extendió rápidamente. Arabia Saudita afirmó haber interceptado drones que se dirigían a un yacimiento petrolífero oriental, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron de ataques con misiles. Bahréin activó las sirenas antiaéreas tras detectar amenazas entrantes.

    Los medios estatales iraníes difundieron posteriormente imágenes de un proyectil que, según se informa, fue lanzado hacia Israel y que llevaba el lema “A sus órdenes, Sayyid Mojtaba”.

    Los analistas esperan ampliamente que Mojtaba Khamenei –considerado un partidario de la línea dura como su padre– mantenga la postura inflexible de Teherán hacia la disidencia.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, lo había tildado previamente de “peso ligero” y había sugerido que Washington debería influir en el proceso de sucesión. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, dijo Trump a ABC News antes de que se anunciara el nombramiento.

    El ministro de Defensa de Israel advirtió que el nuevo líder supremo podría convertirse en “un objetivo”, mientras que el ejército israelí se ha comprometido a perseguir a cualquier sucesor.

    Embed - EE. UU. e Israel bombardean refinerías en Teherán: Irán promete resistencia prolongada

    Los precios del petróleo se disparan

    Mientras Irán toma represalias contra sus vecinos árabes del Golfo ricos en petróleo, el precio de referencia del crudo subió por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años.

    Trump restó importancia al aumento, calificándolo de “un pequeño precio a pagar” para eliminar lo que describió como la amenaza que plantea el programa nuclear de Irán.

    Los mercados en toda Asia cayeron drásticamente el lunes, con economías dependientes de la energía como Japón y Corea del Sur particularmente afectadas por la perspectiva de una interrupción prolongada de los suministros globales.

    En una señal de que Washington espera un conflicto prolongado, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) ordenó al personal no de emergencia que abandonara Arabia Saudita , días después de que un ataque con aviones no tripulados golpeara la embajada de EE.UU.

    Trump también dijo que cualquier decisión sobre cuándo terminar la guerra se tomaría conjuntamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

    “Creo que es mutuo... un poco. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta”, declaró al Times of Israel.

    Pocos observadores esperan grandes cambios en la política bajo el mando de Mojtaba Jamenei, un clérigo con estrechos vínculos con el poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán , que rápidamente prometió lealtad al nuevo líder.

    Embed - Países del Golfo Pérsico continúan recibiendo represalias iraníes • FRANCE 24 Español

    “Enfrentamientos feroces”

    El conflicto en múltiples frentes también se intensificó aún más en el Líbano este lunes 9 de marzo. Hezbolá, respaldado por Irán, dijo que sus combatientes estaban luchando contra las fuerzas israelíes que desembarcaron en el este del Líbano después de llegar en unos 15 helicópteros a través de la frontera con Siria.

    La Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano informó de “feroces enfrentamientos” en los alrededores de la ciudad de Nabi Sheet, donde una operación israelí durante el fin de semana mató a 41 personas.

    Israel también atacó el domingo un hotel en el centro de Beirut y atacó a cinco comandantes de la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria durante una reunión.

    Embed - Ataque israelí en Beirut alcanza hotel en zona turística en la que se refugian ciudadanos

    El Ministerio de Salud del Líbano dijo que el ataque mató a cuatro personas e hirió a otras 10.

    En toda la región, el número de víctimas sigue aumentando. El Líbano afirma que los ataques israelíes han matado al menos a 394 personas desde que comenzó la guerra.

    En Bahréin, las autoridades informaron que 32 personas resultaron heridas en un ataque con aviones no tripulados iraníes durante la noche en la isla de Sitra.

    Arabia Saudita dijo que dos personas murieron y 12 resultaron heridas después de que un proyectil cayó en la provincia de Al-Kharj.

    Irán afirma que al menos 1.200 civiles han muerto y alrededor de 10.000 han resultado heridos en el conflicto, cifras que no pudieron ser verificadas de forma independiente.

    En Israel, los ataques con misiles iraníes han matado a 10 personas, según funcionarios, mientras que dos soldados israelíes murieron en combates en el Líbano.

    FUENTE:RFI

