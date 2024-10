A un año de la prisión de Gustavo Penadés: entre la huerta, las visitas de su círculo íntimo y el "nulo" contacto con sus excompañeros

En la foto: Gustavo Penadés tras la audiencia de formalización en el juzgado de Juan Carlos Gómez, en Montevideo. Foto: Mauricio Zina, adhocFOTOS Gustavo Penadés tras la audiencia de formalización en el juzgado de Juan Carlos Gómez, en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

“Ningún poder”

Sus familiares sostienen que Penadés no ha recibido visitas ni mensajes de ninguno de sus excompañeros de la dirigencia política. Sí resaltan algunas muestras de interés en su situación de militantes blancos de la “vieja guardia”, de los que lo vieron crecer políticamente. Pero insisten, con un dejo de resentimiento, que tiene “nulo contacto” con los dirigentes más notorios del Partido Nacional. El senador y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha dicho públicamente que ya no habla con Penadés, pero sí con una de sus hermanas, que lo pone al corriente de su estadía en la cárcel. Hace unos días, luego de ver la última audiencia judicial transmitida por YouTube, se quejó del “escarnio público” al que fue sometido su excompañero de partido. Le llamaron la atención los juicios televisados. “Nunca vi esto, espero verlo en otros casos. La familia sufre mucho esta situación. Y no soy de las personas que se borran. Gustavo no me dijo toda la verdad y por lo tanto no merece que yo en esta instancia esté cerca de él”, dijo Heber en entrevista con el programa Se arregla el mundo (FM Hit).

Durante esa audiencia televisada, el abogado de Penadés, Homero Guerrero, le planteó a la jueza Maria Noel Odriozola que su defendido “tuvo poder porque era un notorio senador de la República del partido de gobierno”, pero que “obviamente ya no lo tiene”. “No se comunica con él ninguna persona de poder, ni lo van a visitar, así que no tiene ningún poder”, dijo para justificar el pedido de prisión domiciliaria que no prosperó.

En plena campaña electoral y con un Herrerismo que atraviesa una fuerte turbulencia interna, la sola mención a Penadés logra instalar un rictus de seriedad y hasta espanto en sus excompañeros de sector. La mayoría de ellos jura y perjura que han esquivado en todo este tiempo cualquier tipo de contacto con el hombre que hoy está tras las rejas. Valentina Arlegui, actual presidenta de la emblemática lista 71, de la que Penadés supo ser su máximo referente, habló con su mentor político por última vez en 2023, el día del cumpleaños de ambos, que es el 7 de octubre. Había un ritual que se repetía, en esa jornada se intercambiaban saludos y felicitaciones. Ese día la llamó una hermana de Penadés y antes de cortar le pasó el teléfono para que el exsenador le deseara un feliz cumpleaños que sonaba a despedida. Su suerte ya estaba echada. Tres días más tarde ingresó a prisión.