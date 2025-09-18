  • Cotizaciones
    Agrupación de Cabildo Abierto abandona el partido y vuelve a los colorados

    El Movimiento del Transporte denuncia “diferencias ideológicas” con el partido liderado por Guido Manini Ríos

    Guido Manini Ríos.

    Guido Manini Ríos.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS

    En los últimos meses, y en especial tras el revés electoral, la interna de Cabildo Abierto se ha visto sacudida. Distintas agrupaciones que integraban el partido resolvieron alejarse del proyecto político con fuertes cuestionamientos al liderazgo del general Guido Manini Ríos. Una de esas agrupaciones, el Movimiento del Transporte, comunicará hoy jueves 18 que luego de un proceso de “reflexión colectiva” tomó la decisión de finalizar su participación en Cabildo Abierto y retomar su camino dentro del Partido Colorado, espacio político donde nació.

    “Esta decisión responde a diferencias ideológicas cada vez más marcadas con Cabildo Abierto, que se han hecho evidentes en la falta de un rumbo claro y en reiteradas contradicciones en su línea política”, dice el comunicado al que tuvo acceso Búsqueda. En otro pasaje el texto señala: “Nuestro movimiento cree en un país con un Estado moderno, transparente y eficiente; en una democracia plural que fomente el diálogo; y en la construcción de acuerdos amplios para el desarrollo nacional”.

