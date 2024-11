Alberto Zumarán: “No logramos convencer porque el uruguayo medio no tiene conciencia de la crisis económica”

Al considerar las causas por las cuales el Partido Nacional perdió las elecciones, el candidato presidencial Alberto Zumarán dijo que no lograron “convencer porque el uruguayo medio no tiene conciencia de la gravedad de la crisis económica”.

—No creo que haya sido esa la intención, aunque en un partido siempre es buena la autocrítica. El sentido es el de criticar lo que hemos vivido y en lo que indudablemente el Partido Nacional se jugó solo, contra el régimen militar y los partidos pactistas, y en condiciones desventajosas. Ahora hay que esperar pensando en el país cuya dramática situación aún no se ha develado. Cuando lo decíamos desde la tribuna podía parecer un ejercicio de demagogia. La situación económica es realmente dramática y le deseo suerte a Sanguinetti porque el país no está para luchas. Sin embargo, sin planes estructurales de fondo, el Uruguay no sale adelante.

—En la resolución del directorio se reconoce que la propuesta de gobierno ofrecido no contó con el apoyo de la ciudadanía…

—Eso es verdad, pero no quiere decir que la vayamos a cambiar. Hicimos una propuesta para ganar y no ganamos. Respeto la decisión popular, pero si la tuviéramos que reformular lo haríamos en los mismos términos. El problema está en que no logramos convencer. ¿Por qué? Porque el uruguayo medio no tiene conciencia de la gravedad de la crisis económica.

No quiero, ni espero, ser un obstruccionista, pero estoy convencido y ojalá me equivoque, de que con la política económica que puede diseñar el contador Zerbino no habrá salida.

Zumaran-acto-wilson-noviembre-1984.png Acto por la liberación de Wilson Ferreira Aldunate Explanada del Palacio Municipal, 30 de noviembre de 1984. Archivo Camaratres / CdF

—¿A qué atribuye usted que en zonas en las que podía esperarse una mejor votación nacionalista no ocurrió así?

—A que la gente no creyó en nuestra propuesta. Esta no la hicimos por fanatismo, sino en respuesta a la realidad del país. El pacto nos parece inconveniente, tanto ahora como antes de las elecciones, pero el país no lo creyó. Ahora van a ver funcionar el pacto y se convencerán. Insisto en que no pretendo ser un obstruccionista. Si bien el pueblo lo creyó, ojalá los partidos pactistas no crean en el pacto y no lo apliquen. Además, no veo por ejemplo qué forma de crecimiento puede tener el agro sin una reforma de las estructuras. No lo veo realmente.

—También en la elección se plebiscitaron dos caminos diferentes para salir del actual régimen…

—Claro. Acá había dos problemas: uno institucional y el otro económico-social. En ambos nuestra posición fue muy clara: no hay salida sin desconocimiento del pacto y subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional y dijimos que la opción colorada era el continuismo en lo económico y lo social. Eso el pueblo no lo creyó y por eso perdimos las elecciones.

—Desde las cámaras, ¿se podrá impulsar el plan político del Partido Nacional?

—Seguimos pensando igual, pero estamos ante una nueva situación: tras la elección hay un gobierno colorado. Entonces, si nosotros en la acción legislativa nos mantenemos a ultranza en nuestras posiciones, podríamos aparecer como obstruccionistas y eso le haría mucho daño al país. En consecuencia, no es ya un problema de convicciones sino de táctica.

El Partido Nacional no debe embarcarse en una situación obstruccionista…

conapro-1984.jpg José D’Elia, Juan José Crottogini, Alberto Zumarán, Gonzalo Aguirre, Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo, Juan Vicente Chiarino y Federico Slinger. Acuerdo de la Concertación Nacional Programática(CONAPRO). Asociación Cristiana de Jóvenes. 16 de noviembre de 1984 Centro de Fotografía / Intendencia de Montevideo / Camaratres

—¿Aceptando una propuesta de entendimiento nacional?

—Claro, porque si no estaríamos condenando al doctor Sanguinetti a quedar totalmente aislado, lo que no le hará bien al país. Esperamos flexibilidad de parte del Partido Colorado porque el entendimiento se alcanza cediendo las dos partes y, en definitiva, la diferencia de votos entre uno y otro partido no es tan grande. La diferencia entre la candidatura de Sanguinetti y la mía es irrisoria, así que las propuestas de ambos son absolutamente equivalentes.

—Aun cuando sea prematuro hablar de ese entendimiento, ¿qué aspectos de los planteos nacionalistas cree que deberían ser respetados?

—No he fijado un orden de prioridades, pero si la elección se hubiera dado al revés, es decir, una victoria nuestra por seis o siete puntos, algo tendría que ceder. ¿En qué puntos y cuánto? Eso resultará de una negociación. Lo razonable no es pedir que el Partido Nacional deje de sostener, tanto en los problemas institucionales como en los económicos y sociales, la totalidad de su pensamiento y tire por la ventana todo lo que dijo antes aceptando el cien por ciento de lo que se nos proponga. Del mismo modo, no es razonable que pretendamos un gobierno de unidad nacional sobre la base de que el Partido Colorado acepte todo nuestro programa. Es un problema de sentido común. También debemos tomar en cuenta al Frente Amplio, cuya opinión aún no conocemos. Los cuatro partidos firmaron el documento de la Concertación, entonces un gobierno de unidad nacional deberá manejarse con un plan que no sea el de ninguno de los cuatro y en el que las posiciones de todos estén de acuerdo a su caudal electoral. De lo contrario, pasará lo mismo que cuando lo intentó Bordaberry en 1972. Bordaberry quería el apoyo del Partido Nacional para su programa, a lo que Wilson Ferreira y Carlos Julio se negaron con toda la razón del mundo, pues habían recibido apoyo electoral por sostener un determinado programa. Bordaberry optó entonces por el “Pacto chico” y todo terminó como terminó.

—Se señala que esa falta de apoyo incidió en el debilitamiento institucional…

—Pero la responsabilidad, ¿es de quien lo propone o de quien lo niega? ¿Por qué la culpa es solo de quien lo niega? Por ejemplo, en cada plaza del país dije ser partidario de la amnistía general e irrestricta, y recibí cientos de miles de votos defendiendo un programa que contenía esa propuesta, ¿tengo que aceptar algo que no ofrezca eso?

Estoy obligado con mi gente, y aun sabiendo que no puedo imponer todo mi programa, habrá que buscar soluciones. El error trágico no lo cometió Wilson, que actuó coherentemente, sino Bordaberry.

—¿Por qué no fue tan alta como se esperaba la votación de la lista W en Montevideo?

—Quisiera ver las cifras finales, pero no creo que hayamos votado mal. Nuestra participación en Montevideo comparada con la de 1971 no es baja.

—Pero se percibe, en cambio, un notorio crecimiento en favor de las listas 504 y la del Consejo Nacional Herrerista.

—Votaron bien. Otros votaron horriblemente mal. Usted compare los votos que en 1971 recibió Aguerrondo con los de Ortiz y Payssé y se muere, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos votado mal. No hice aún todos los cálculos, pero el Partido Nacional votó mal en todo el país frente a lo que esperábamos. Hay también otro dato objetivo: la candidatura de Wilson alcanzó en 1971 ocho senadores y la mía lleva diez. Eso da la idea de lo que decía en cuanto al bajón de Ortiz y Payssé con respecto a lo de Aguerrondo.

*Nota publicada el 29 de noviembre en la edición N° 257 de Búsqueda