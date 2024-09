Álvaro Delgado le pidió a Martín Lema que “acelere el paso” para ir por la intendencia de Montevideo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BÚSQUEDA (@busqueda_online)

Delgado se quejó y cuestionó la “discriminación” que han sufrido los alcaldes de Montevideo que no son del Frente Amplio. “Hay menos obras, menos partidas, no hay atención”. Señaló que los alcaldes blancos de los municipios CH, F y E no son atendidos de la misma forma. “¿Y quién se perjudica, el alcalde o la gente? ”, se preguntó, y lamentó la “desidia y la falta de voluntad del gobierno de Montevideo” en esos municipios. Asimismo, dijo que no tenía dudas de que Lema será el candidato blanco a la intendencia capitalina.