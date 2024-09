Martín Lema ve “con entusiasmo” la chance de enfrentar al “elefante agotado” de la Intendencia de Montevideo

No fue una sino dos veces. Y con pocos días de diferencia. El candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado puso al diputado blanco y exministro de Desarrollo, Martín Lema, en la largada misma de la carrera para competir por la intendencia de Montevideo .

Pero Lema fue por más. “Tengo el desvelo de un cambio en Montevideo y un compromiso al 100% de contribuir con ese cambio”. El exministro dijo que para eso está “estudiando y recorriendo”. Y que dentro del estudio hay una etapa de diagnóstico y otra de tratamiento. “La eficiencia de la gestión depende de un diagnóstico preciso y un tratamiento que permita terminar con el elefante que hay en Montevideo y que va a cumplir 35 años. Un elefante burocrático, un elefante que no defiende ni representa los intereses de los montevideanos. Un elefante que a todas luces está agotado”, afirmó.

El diputado lamentó que la intendencia recaude US$ 740 millones por año de los contribuyentes y “más de la mitad” de esos recursos sirvan para “sostener a sus funcionarios”. También cuestionó la “cantidad importante” de gastos de funcionamiento que van a contratos de servicios personales. “Si sacamos las retribuciones y los gastos de funcionamiento, solo queda 13% para inversiones, 13 pesos de cada 100 van a inversiones, es el equivalente a 54 días para inversión de los 365 días de recaudación. Esa falta de inversión es lo que vemos en el deterioro de la ciudad”.

Lema promovió en una eventual gestión suya el cierre del casino municipal, “que entre 2021 y 2023 tuvo pérdidas de $ 120 millones y tiene 55 funcionarios que pueden ser redistribuidos en áreas verdaderamente importantes”. Solo “el cierre del casino permite en un quinquenio disponer de $ 500 millones para fortalecer el rubro inversiones”.

Intendencia de Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS Vista lejana de la Intendencia de Montevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

La “pésima” gestión de la basura

La limpieza de la ciudad es “de los grandes temas no resueltos” por la comuna, sostuvo Lema. Argumentó que esto se refleja en la cantidad de reclamos que recibe por desbordes de contenedores. “En el año 2023 recibió, solo por WhatsApp, más de medio millón de reclamos”, señaló.

El exministro recordó un contrato firmado en 2020 para la compra de un nuevo sistema de recolección de residuos cuya capacidad aumentaría 70% gracias a la incorporación de nuevos camiones con sistema de cajas desmontables. Se incorporaron a la flota de limpieza 12 camiones recolectores, seis camiones transportadores y 37 cajas desmontables. “Con esta compra la intendencia aseguró que el 2023 sería el de mayor inversión en limpieza y recolección de la historia”, dijo Lema. El aumento de eficiencia se sustentaba en que los nuevos camiones recolectores podrían vaciar en cajas desmontables los contenedores de residuos mezclados ubicados en la vía pública, y los camiones transportadores trasladarían las cajas desmontables completas a la usina de Felipe Cardoso. Según la intendencia este sistema mejoraría los tiempos de recolección de contenedores y traslado de residuos hasta el sitio de disposición final, lo que se traduciría en un aumento de la frecuencia y una reducción de los tiempos de permanencia de los residuos en la vía pública. Sin embargo, dijo Lema, la inversión “no se utiliza como fue prevista”: “Las cajas desmontables prácticamente ni se llegaron a usar con el propósito previsto”, argumentó.

Las críticas de Lema no terminan ahí. El 4 de setiembre del año pasado llegaron 16 camiones nuevos, pero de recolección trasera de residuos para reforzar el sistema tradicional. “Un año más tarde, los flamantes camiones no han salido a la calle ni un solo día”, denunció, y lo valoró como “otro fracaso en limpieza”. El exministro dijo que por eso no le sorprende que en el primer trimestre del 2024 se constatara un aumento del 85% de los reclamos por desbordes de contenedores respecto al año anterior.

“Durante 35 años tuvieron plata, tiempo y condiciones políticas y se siguen dando respuestas insuficientes y hay promesas incumplidas”, dijo, ya entrando en clima de campaña electoral.

La comparación entre Martínez y Orsi

Cuando Delgado puso el nombre de Lema arriba de la mesa de candidatos para Montevideo, dijo que le gustaría como complemento a un eventual gobierno nacional de la coalición republicana. El diputado está “convencido” de que en lo nacional el escenario es de victoria. “El contraste de las fórmulas es muy pronunciado. La del Partido Nacional es una fórmula integradora, con un candidato que está probado, pronto, y que ofrece garantías”. Mientras que del otro lado hay “incertidumbre política y económica”. “Yamandú Orsi está incómodo cada vez que habla y Carolina Cosse también muestra gestos de incomodidad”, dijo, y remarcó la “inestabilidad en las definiciones” sobre su equipo económico y sobre el plebiscito de la reforma de la seguridad social.

El exministro de Desarrollo arriesgó una comparación entre los últimos candidatos de la izquierda. “Creo que Daniel Martínez estaba más preparado que Orsi para ser presidente. Tenía más contenido, tomaba más posturas y le ofrecía a la ciudadanía conocer lo que pensaba. En este Frente Amplio está la estrategia clara de evitar que Orsi se exponga. Cada vez que se expone, hay un dolor de cabeza para ellos”.