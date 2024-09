Álvaro Delgado y un mensaje a los “operadores”: “No es lo mismo si gana la coalición o si gana el Frente Amplio”

Álvaro Delgado, candidato a presidente por el Partido Nacional, había avisado que no estaba cómodo en ese sillón ubicado en medio del escenario de Magnolio Sala. No sabía qué postura adoptar: si reclinarse, si cruzarse de piernas, si sentarse sobre el borde. Estaba como hundido. Pero en un momento de la entrevista con Búsqueda, se lanzó hacia adelante, como eyectado. Lo hizo después de recordar que algunos asesores y compañeros de partido le insistieron en que no hablara tanto del Frente Amplio, que hablara más de sus propuestas, de lo que va a hacer él si es presidente. “Pero a veces hay cosas que para ejemplificarlas hay que decirlas muy claras”, se afirmó Delgado. Y mencionó una “estrategia instalada” de “operadores del Frente” de presentar a Uruguay como una carretera con dos vías —una a la izquierda y otra a la derecha— que tienen el mismo rumbo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“¿Cuál es el concepto que está atrás de esto?”, se preguntó el candidato blanco. “Que es lo mismo si gana Yamandú Orsi o gana Álvaro Delgado. Que gane el Frente o la coalición es lo mismo porque en definitiva no va a cambiar nada”, argumentó. Y enseguida sentenció que “no es lo mismo”.

“No es lo mismo que vuelvan los gremios de la educación a la educación, no es lo mismo volver a las ocupaciones en los lugares de trabajo, no es lo mismo no volver a poder trabajar, no es lo mismo volver a habilitar los piquetes, no es lo mismo en materia de seguridad pública. No es lo mismo el tema de las adopciones. No es lo mismo en una cantidad de cosas”, dijo.

Ripoll-Desayunos-Busqueda-2024.jpeg Valeria Ripoll escucha la entrevista a Álvaro Delgado en los Desayunos Búsqueda Adrián Echeverriaga También se refirió a su equipo económico, liderado por su eventual ministro Diego Labat, en contraste con “dos equipos económicos en disputa” en el Frente Amplio. “No es lo mismo: nosotros damos certezas”, enfatizó.

Delgado agregó que puede coincidir en que el Uruguay sea, en términos imaginarios, una carretera y que puede hasta llevar que tenga dos vías, pero aclaró: “Una está muy corrida a la izquierda”. “Y eso es lo que está pasando en el Frente Amplio. No hay cortafuegos y no hay contrapesos. No hay lugar para los moderados ni para los votantes de centro en el Frente Amplio. Lo que pasa es que los rumbos son inversos: unos vamos hacia el futuro y otros van hacia el pasado”.