Andrés Ojeda asumió como secretario general colorado y pidió que "el Parlamento no se coma al partido"

“Nuestro trabajo es que el Parlamento no se coma al partido y que el partido pueda marcar su presencia”. Hacía minutos que Andrés Ojeda había sido nombrado secretario general del Partido Colorado. Arropado por los suyos, aplaudido por los ajenos, dejaba claro ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) recién asumido el lunes 23 cuáles eran sus intenciones.

Ese mensaje fue respaldado por los integrantes de Unir para Crecer en el CEN colorado. El diputado Felipe Schipani afirmó que “lo mejor que puede pasar es que el liderazgo político coincida con el liderazgo partidario”. El senador electo Gustavo Zubía pidió que en el CEN "se puedan crear las orientaciones para la actividad parlamentaria”. La única integrante de Vamos Uruguay que pidió la palabra, Alda Novell, habló de un “total apoyo" a Ojeda, pero también subrayó el derecho de “de decir las cosas con las que no se está de acuerdo; hay que estar unidos pero también poder disentir”.

No fue el único mensaje que Ojeda quería resaltar. El otro fue el mensaje de que 2024 fue un buen año para los colorados, considerando que a esta altura de 2023 las encuestas los encontraban lejos, peleando el tercer lugar con Cabildo Abierto. “Este ha sido un gran año para el Partido Colorado, nos faltó ganar el 24 de noviembre, pero el balance es positivo (...) Somos casi el 40% de la coalición republicana. A través de ella este partido puede volver a soñar a ser gobierno”, expresó. “Este es el partido de la esperanza, de la renovación y del futuro”, agregó.

Sobre el final de su intervención expresó que “el partido crece unido o no crece, lo mismo pasa con la coalición”.

Elecciones internas

El nuevo CEN surgió de las elecciones de segundo orden del Partido Colorado realizadas el 21 de noviembre. Votaron 473 de los 500 convencionales nacionales habilitados. 425 votos fueron a la lista de unidad (la 1); 42 a la lista 4; cinco votos fueron en blanco y uno anulado.

Por ello, 14 de los 15 miembros del CEN correspondieron a la 1; ocho de ellos integrantes de Unir para Crecer (Ojeda, Robert Silva, Zubía, Ana Laura Madrid, Schipani, Elena Grauert, Matías Duque y Raúl Batlle) y seis de Vamos Uruguay (Ana Hunter, Adrián Ferreira, Matías Rocha, Andrés Cianciarullo, Novell y Diego Guidobono). El miembro número 15, electo por la lista 4, es Marcelo Caporale, que la semana pasada fue expulsado de Tercera Vía, de Zubía, disconforme por cómo se estaba negociando la lista de unidad. “Que Ojeda sea nombrado secretario general es lo correcto y eso no fue lo que estuvo en juego esta semana”, dijo Caporale en su breve intervención.

Así como el excandidato a la Presidencia fue nombrado por unanimidad como secretario general por los próximos cinco años, el diputado suplente Ariel Amen, de Vamos Uruguay, fue de igual manera designado prosecretario general, como parte del acuerdo entre ambos grupos.

La fuerza que Unir para Crecer, el sublema colorado más votado en octubre, le quiere dar al CEN se refleja en que lo integran sus tres senadores (Ojeda, Silva y Zubía) más dos de sus cuatro diputados (Schipani y Duque).

Ninguno de los legisladores electos de Vamos Uruguay integran este organismo. Salvo el diputado Conrado Rodríguez, que retuvo su banca, ningún dirigente de peso del sector de Bordaberry se hizo presente en la sede partidaria este lunes. El diputado electo Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera, que mantuvo su escaño en el Senado, sí fueron parte de la reunión pero por Zoom. Ojeda le agradeció especialmente a este último “haber hecho mucho para conseguir la lista de unidad”.

El líder de Vamos Uruguay (cuya lista 10 fue individualmente la más votada del Partido Colorado en octubre), Bordaberry, al no haber participado en las internas de junio no fue electo convencional. Esto último, más haber conseguido una importante cosecha de diputados en la cámara en la cual el oficialismo no tendrá mayoría, hace que quiera marcar su fuerza en ese terreno, prescindiendo del órgano de conducción partidaria, coincidieron distintos dirigentes consultados por Búsqueda.