Andrés Ojeda, candidato del Partido Colorado: “En este período de gobierno no hubo hechos de corrupción”

El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda , aseguró que, “a diferencia de gobiernos anteriores, en este no hubo hechos de corrupción” y que era obligación entregar el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Búsqueda consultó a Ojeda si el “caso Astesiano” no era un ejemplo de corrupción en el gobierno. Ojeda respondió que “no es un cargo político”. Argumentó además que Lacalle Pou no tenía por qué saber que Astesiano estaba cometiendo delitos “en su tiempo libre”, aun cuando el custodio cometió algunos de sus crímenes en el piso cuarto de la Torre Ejecutiva y utilizó su cargo para pedir favores a la Policía.

“Si un funcionario del gobierno hubiera demorado la entrega del pasaporte, comete delito”, argumentó. “Cualquier cosa por fuera del procedimiento, deliberada y por razones distintas a lo que la función reclama podría haber sido delito. Si usted, Estado, no tiene un argumento legal para no dárselo, usted no puede negar documentos de identidad a ningún ciudadano”.

Desayunos-Ojeda-2024.jpeg Andrés Ojeda en el ciclo Desayunos Candidatos Mauricio Rodríguez

Búsqueda informó en noviembre del 2023 que el entonces canciller, Francisco Bustillo, le sugirió a su número dos, Carolina Ache, que perdiera el celular para no entregar a la Justicia intercambios de WhatsApp que mantuvo con el subsecretario del Interior de la época, Guillermo Maciel. En esos mensajes, ocurridos mientras Marset tramitaba el pasaporte, quedaba claro que sabían que era un narco “pesado” y “peligroso”. El principal asesor en comunicación y estrategia del presidente, Roberto Lafluf, destruyó una copia de los chats que Ache entregó a Cancillería.

“Sobre cuestiones de romper o no romper (documentación) en la Torre Ejecutiva, escuchamos una sola versión (la de Ache). Del resto de los involucrados y acusados no habló ninguno todavía, nunca fueron citados a declarar. Así que yo en esto me pongo más jurídico que nunca. ¿Qué hacemos? ¿Cobramos al grito de la tribuna?”, dijo Ojeda.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BUSQUEDAonline/status/1828795168021241999&partner=&hide_thread=false .@AndresOjedaOk en #DesayunosBúsqueda: “No puede pasar que alguien que deja de votar a alguien de determinado partido de la coalición se vaya al Frente Amplio”. pic.twitter.com/7nISyC3PIF — BÚSQUEDA (@BUSQUEDAonline) August 28, 2024

De hecho, días después de la difusión de la información, que Ache también vertió en Fiscalía, el presidente hizo renunciar a Bustillo, a Maciel, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y Lafluf. Lacalle Pou reconoció en conferencia de prensa que el documento había sido destruido, pero sostuvo que no era parte de un expediente oficial.

El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos Alejandro Machado investiga la entrega del pasaporte a Marset y también la destrucción del documento.

Consultado acerca de si estaba de acuerdo con lo que hizo Ache, Ojeda respondió: “Carolina hizo lo que entendió que tenía que hacer para el mejor interés de su causa judicial. Ahora para establecer la verdad de los hechos no queda otra que escuchar a todas las partes”.