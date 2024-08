Andrés Ojeda y su pasado con Fernando Pereira, “ese humano terrible que es ahora”

“Mi vida entera ha sido negociar, básicamente vivo de negociar. En la Justicia penal, si no negociás bien, no trabajás, básicamente”, dijo este miércoles 28 el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda. En esa línea agregó: “Puedo tener mil discrepancias con mucha gente pero, si estos son representativos, yo me tengo que sentar a conversar”.