Autocrítica blanca: falta de escucha, decisiones ambiguas, diferencias en la coalición y debilidad en Montevideo y Canelones

“Faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo: las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados, y especialmente las políticas de las fronteras”, dice el documento presentado en el directorio este lunes

“Hemos perdido una elección, pero no hemos perdido el rumbo”, concluye el Partido Nacional después de finalizar la gira de autocrítica en la que tuvo embarcada a buena parte de su dirigencia. Hoy lunes 15, en el directorio blanco, se presentó el documento final en el que se resumen las jornadas de reflexión sobre el último proceso electoral. “Lo que viene exige más que táctica: exige profundidad, convicción y visión”, señala el documento al que tuvo acceso Búsqueda.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Entre los varios insumos que se recogieron durante la gira de autocrítica por todo el Uruguay, se destacan cuestiones que tienen que ver con la comunicación: tanto para oír como para decir. “Durante la campaña no supimos escuchar con la profundidad necesaria. Faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo: las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados, y especialmente las políticas de las fronteras, donde si bien hubo avances, no supimos interpretar el sentir profundo de cómo seguir”, se consigna en un tramo del informe.

“Participamos de un gobierno que sí abordó muchos de estos temas, y con aciertos. Pero no alcanzó: nos costó sintetizar el rumbo, narrarlo con claridad, y comunicar propuestas concretas. Teníamos un gran programa de gobierno y un equipo técnico sólido, pero sin una traducción política que conectara emocionalmente con la ciudadanía. Escuchar no es solo oír: es comprender el estado de ánimo del país”, agrega.

También se asume que la coalición republicana fue “clave” para gobernar, pero no se logró que se proyectara como una propuesta electoral conjunta. “Las diferencias internas predominaron sobre las coincidencias, y la ciudadanía percibió más una suma de partes que una visión común. Se requieren nuevas reglas de funcionamiento para la coalición, que contemplen identidad propia de cada partido, pero también unidad en los objetivos estratégicos”.

En el rubro de las estrategias de campaña, se admite que hubo “decisiones ambiguas y fallos de diagnóstico”. “Es necesario revisar también los criterios utilizados para conformar los equipos estratégicos de campaña. La diversidad de miradas, la presencia territorial y la representación sectorial deben integrarse desde el inicio, para asegurar sintonía con el electorado, mayor claridad estratégica y validación política”.