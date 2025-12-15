  • Cotizaciones
    lunes 15 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Autocrítica blanca: falta de escucha, decisiones ambiguas, diferencias en la coalición y debilidad en Montevideo y Canelones

    “Faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo: las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados, y especialmente las políticas de las fronteras”, dice el documento presentado en el directorio este lunes

    Finalizó el proceso de autocrítica en el Partido Nacional.

    Finalizó el proceso de autocrítica en el Partido Nacional.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    “Hemos perdido una elección, pero no hemos perdido el rumbo”, concluye el Partido Nacional después de finalizar la gira de autocrítica en la que tuvo embarcada a buena parte de su dirigencia. Hoy lunes 15, en el directorio blanco, se presentó el documento final en el que se resumen las jornadas de reflexión sobre el último proceso electoral. “Lo que viene exige más que táctica: exige profundidad, convicción y visión”, señala el documento al que tuvo acceso Búsqueda.

    Entre los varios insumos que se recogieron durante la gira de autocrítica por todo el Uruguay, se destacan cuestiones que tienen que ver con la comunicación: tanto para oír como para decir. “Durante la campaña no supimos escuchar con la profundidad necesaria. Faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo: las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados, y especialmente las políticas de las fronteras, donde si bien hubo avances, no supimos interpretar el sentir profundo de cómo seguir”, se consigna en un tramo del informe.

    Leé además

    Miguel Abella y Enrique Antía.
    Crisis política en Maldonado

    Enrique Antía y Miguel Abella: la tensión creciente entre el exintendente y su heredero en Maldonado

    Por Federico Castillo
    Legisladores del Partido Nacional y el Frente Amplio durante una sesión de la Asamblea General.
    Parlamento

    Gobierno celebró apoyo histórico al Presupuesto, mientras que el debate provocó choque en el Partido Nacional

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández

    “Participamos de un gobierno que sí abordó muchos de estos temas, y con aciertos. Pero no alcanzó: nos costó sintetizar el rumbo, narrarlo con claridad, y comunicar propuestas concretas. Teníamos un gran programa de gobierno y un equipo técnico sólido, pero sin una traducción política que conectara emocionalmente con la ciudadanía. Escuchar no es solo oír: es comprender el estado de ánimo del país”, agrega.

    También se asume que la coalición republicana fue “clave” para gobernar, pero no se logró que se proyectara como una propuesta electoral conjunta. “Las diferencias internas predominaron sobre las coincidencias, y la ciudadanía percibió más una suma de partes que una visión común. Se requieren nuevas reglas de funcionamiento para la coalición, que contemplen identidad propia de cada partido, pero también unidad en los objetivos estratégicos”.

    En el rubro de las estrategias de campaña, se admite que hubo “decisiones ambiguas y fallos de diagnóstico”. “Es necesario revisar también los criterios utilizados para conformar los equipos estratégicos de campaña. La diversidad de miradas, la presencia territorial y la representación sectorial deben integrarse desde el inicio, para asegurar sintonía con el electorado, mayor claridad estratégica y validación política”.

    Por otra parte, se señala que el Partido Nacional “ha perdido presencia en las capas medias urbanas”, en especial en Montevideo y Canelones. “La organización territorial no se adaptó a nuevas formas de participación. La izquierda sigue manteniendo redes sociales, culturales y comunitarias muy activas en esos territorios, mientras nosotros quedamos reducidos a estructuras formales o electorales”. Para los blancos, es “imperioso” crear una “estrategia de reconstrucción territorial permanente, con presencia barrial, referentes vecinales, redes sociales y trabajo de base más allá de las elecciones”.

    También instan a atender el efecto demográfico a mediano plazo, pues entienden que “el recambio joven favorece al Frente Amplio”. En ese sentido, se señala que la coalición “necesita introducirse en políticas de largo plazo para reducir el sesgo generacional (programas, comunicación y perfiles que conecten con jóvenes)”.

    Selección semanal
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    IM mantendrá “disciplina fiscal” en 2026 pero tiene “margen” para “endeudamiento a largo plazo”

    Por Lucía Cuberos
    Educación

    Ceibal pagó US$ 21 millones en cinco años a institutos extranjeros por enseñanza remota de inglés y computación

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    El gobierno se embandera con la “revolución de las cosas simples” mientras enfrenta ruidos internos

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda