Bergara: la elección dejó un sabor “agridulce”, con votos en blanco y anulado que hay que “leer políticamente”

“Son cuestiones vinculadas a la peripecia política”, dijo el hoy intendente electo de Montevideo, Mario Bergara, durante una edición de Desayunos Búsqueda ayer, miércoles 4, para responder acerca de cuándo decidió que quería competir para ocupar el cargo máximo a nivel departamental de la capital del país.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El futuro jerarca comunal, que fue precandidato presidencial en 2019 y retiró su postulación en 2024 para apoyar al hoy mandatario Yamandú Orsi, no elude así que el cargo no era su principal objetivo en un principio, sino una “posibilidad” que se fue dando en el proceso electoral que comenzó en junio de 2024 y terminó el pasado 11 de mayo. “La política no es solo hacer lo que uno quiere”, confesó, a la vez que resaltó ser “parte de una organización política” con la que está “muy comprometido” y con quien dialogó “mucho” antes de tomar la decisión.

“Por la forma en que se fue dando la peripecia política en este último proceso electoral, llegó un momento en que nos planteábamos la posibilidad de tener un nuevo desafío, muy distinto a todos los que había tenido anteriormente”, respondió Bergara, que interpreta que “la gente percibe” que las decisiones que tomará en su futuro cargo “están directamente vinculadas a su vida cotidiana”. Hoy, el jerarca electo sostiene que está “muy contento” con haber tomado esa decisión y se reconforta al recordar que el excanciller uruguayo Enrique Iglesias le contó que ha sido “muchas cosas”, pero le había quedado “pendiente” ser intendente de Montevideo.

La contienda electoral que lo llevó al cargo, no obstante, también tiene un sabor “agridulce”, cree Bergara. El electo intendente dijo estar “conforme” porque el Frente Amplio haya vuelto a ganar Montevideo, algo que no daba por hecho. Además, resaltó que la coalición de izquierda logró recuperar el Municipio F en la capital y ganar a nivel nacional un departamento más que en 2020. Pero también se mostró preocupado porque hubo un elevado número de votos en blanco y anulado que cuantificó en tres puntos porcentuales, y que, si bien “no fue significativo en términos del resultado electoral”, es “necesario leer desde el punto de vista político”. A su juicio, se trata de personas que “históricamente votaban al Frente Amplio”, pero esta vez manifestaron su “disconformidad con aspectos de la gestión”. La baja de votos del Frente Amplio, que fue de unos 30.000 votos con respecto a 2020, no alcanzó para que el hoy electo intendente tuviera una “sensación negativa” de la elección.

Otro tema que Bergara concluyó tras la contienda electoral es que es necesario “rever” algunos aspectos de las elecciones municipales en la capital, donde la participación fue de apenas 33,5%. “Como sistema político no estamos siendo capaces de mostrar la importancia de los gobiernos municipales, y nos cuesta mostrar que son un ámbito de gobierno. Esto no es un club de barrio. Pero no logramos como sistema político dejar en claro eso”. En Montevideo, particularmente, Bergara admitió que “la gente a veces no sabe muy bien en qué municipio tiene que votar”, y que los propios distritos “no son territorios homogéneos”.