Bergara se afianza como postulante a la Intendencia de Montevideo, mientras varios sectores pujan por más candidaturas

Bergara tuvo que alinear al bloque que comanda, Seregnistas, lo que incluyó conseguir el apoyo de Asamblea Uruguay en un momento en que la relación está fría por los resultados de octubre , y apaciguar ruidos internos en Fuerza Renovadora. Desde el astorismo explicaron a Búsqueda que el sector no se opondría a una postulación de Bergara y que la buena representación que consiguieron en el gabinete de Orsi ayudó a mejorar el humor interno del bloque.

Mientras tanto, en el MPP dijeron a Búsqueda que “muy probablemente” apoyen la candidatura a la intendencia de Bergara. Para ello, tendrá que cumplir algunos requisitos, como que se trate de un proyecto para Montevideo a 10 años, para evitar que se use la comuna capitalina como “trampolín” para una futura precandidatura a la presidencia. Daniel Martínez primero y Carolina Cosse después se lanzaron a la carrera presidencial tras su mandato en Montevideo. Además, el MPP condiciona su respaldo a que el sector tenga incidencia en el comando de la campaña electoral.

El MPP ya definió que no presentará una candidatura propia a la intendencia, pero al ser el sector más votado en la capital y en el Frente Amplio a nivel nacional, su respaldo es clave.

La novedad en las candidaturas frenteamplistas para Montevideo podría provenir del resto de los sectores que se nuclearon bajo el sublema encabezado por el MPP en las elecciones nacionales. Entre ellos, la candidatura de Bergara no termina de entusiasmar.

Se trata principalmente de PAR-El Abrazo, la Vertiente Artiguista y Progresistas. Por el momento, dirigentes de estos sectores sostienen que trabajarán para que en el Frente Amplio haya más de una candidatura. Si finalmente respaldan a Bergara o no, dependerá de las opciones que estén arriba de la mesa, dijeron distintas fuentes a Búsqueda.

A excepción de Bergara, se trata de una carrera que todavía tiene pocas cartas a la vista. Varios dirigentes coinciden en que la demora en que emerjan más candidaturas se debe, en parte, a que todavía está en proceso el armado del futuro gobierno nacional y hay todavía expectativas por los cargos.

Por otra parte, el grupo de sectores que se alineó detrás de la precandidatura de Cosse se dispersó luego de las elecciones internas y sus tres principales columnas están explorando trayectorias distintas.

El Partido Comunista tampoco tiene previsto lanzar una candidatura propia y su postura es respaldar un nombre que reúna los mayores consensos posibles dentro de la interna. Esto, explicaron fuentes comunistas, no necesariamente tiene que derivar en una candidatura única, pero sí en una que acumule el respaldo de una gran mayoría de sectores, como ocurrió cuando Fernando Pereira se postuló a la presidencia del Frente Amplio en 2021.

Mientras tanto, el nombre de la directora de Cultura de la Intendencia y diputada electa María Inés Obaldía (La Amplia) sigue sonando. La semana pasada, El Observador y la diaria informaron que un grupo de dirigentes denominado Independientes con Carolina promueven su candidatura. En tanto, Obaldía dijo en rueda de prensa el martes 10 que no se proponía ser candidata y que no le gustaría serlo. Pero, un día después, Cosse afirmó en declaraciones a Montevideo Portal que entendía que, si bien Obaldía no tenía “aspiraciones ni ambiciones personales de ocupar cargos”, debía atenerse “a lo que el Frente Amplio y los frenteamplistas necesiten”.

Una fuente de La Amplia dijo que el sector está sondeando qué apoyos tendría el nombre de Obaldía, a la par que explora la posibilidad de alianzas detrás de otros nombres.

En el Partido Socialista hay dirigentes que proponen al actual intendente, Mauricio Zunino. De hecho, su nombre se mencionó como una posibilidad en el Comité Departamental del pasado miércoles 18. Según explicaron fuentes socialistas, el partido sondeará ese nombre con el resto de los sectores del Frente Amplio, pero eso no quiere decir que ya esté la decisión de postularlo.

Por lo pronto, uno de los aliados de los socialistas se muestra proclive a apoyarlo. Se trata de la Liga Federal Frenteamplista de Montevideo. Su principal referente, José Maldonado, recordó que el sector en abril había evaluado que Zunino era “la mejor opción” y que, a la luz de los hechos, el sector entiende que es un nombre “a tener en cuenta”.