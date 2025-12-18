Blancos cuestionan destitución de seis directores departamentales del Ministerio de Ganadería

En los primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou se autorizó un llamado público abierto para la contratación de directores departamentales del Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca (MGAP) en los 19 departamentos del Uruguay. En abril de 2022, tras un largo proceso de selección y concursos, un tribunal eligió los 19 cargos técnicos para desempeñarse bajo la órbita de la Dirección General de Secretaría de la cartera. En la resolución se estableció que el plazo de la contratación se contabilizaría desde la firma del contrato respectivo por el plazo de un año, renovable por iguales períodos. Antes había que suscribir un compromiso de gestión aprobado por el jerarca de la secretaría de Estado y sujeto a evaluación anual.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En los últimos días, distintos legisladores del Partido Nacional cuestionaron la destitución de seis de estos directores que habían sido seleccionados durante la anterior administración. El senador Sergio Botana dijo a Búsqueda que se trata de cargos técnicos, que accedieron por concurso de oposición y méritos, y de los que “no se le conocían ni se le preguntó pelo y señales políticas” cuando lograron acceder al cargo. Y que, además, “enfrentaron y se pusieron al hombro los momentos de la sequía” del país. Botana aseguró que no se le ha podido justificar desde la cartera las razones para la remoción de los directores de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado.

Búsqueda consultó al ministerio sobre los motivos de los cambios previstos en estas direcciones, que aún no han sido oficializados, pero no obtuvo respuesta.

“Es la prueba de que solo les sirven los concursos de sus amigos. A estos trabajadores jóvenes y capacitados les faltaron el respeto de la peor manera”, cuestionó Botana, en referencia al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti .

En tanto, el senador Sebastián da Silva también criticó las destituciones. “Fratti acaba de destituir seis directores departamentales del que ingresaron por concurso para acomodar amigotes y comisarios políticos en forma directa y discrecional”, escribió el martes 16 en su cuenta de X. “Politizan todo esta gente. Y todo para vivir del Estado”, agregó.

El legislador elevó un pedido de informes al Parlamento para profundizar en los motivos de estas remociones. El texto del pedido tiene tres preguntas: “¿Cuáles fueron los criterios y fundamentos jurídicos para la destitución de los directores departamentales?”; ¿cuáles fueron los criterios para designar las vacantes generadas?; ¿cuándo se procederá a realizar los llamados a concursos correspondientes?”.

Consultado por Búsqueda, Da Silva señaló que ya tiene los nombres de algunos de los que reemplazarán a los directores, pero que está esperando a que el ministerio los oficialice. “Ninguno es conocido en el ámbito ganadero y agropecuario, son todos saliditos de un comité de base”, dijo el senador Da Silva. Y agregó que seguirá de cerca este asunto hasta que se le expliquen las razones “arbitrarias” de estos cambios en la direcciones departamentales del MGAP.

La medida también fue cuestionada por el diputado blanco de Maldonado, Diego Echeverría, que dijo que el ministerio “borró de un plumazo” a seis directores de “carrera”. El legislador se refirió en concreto al caso de su departamento. “Sacaron a una persona de carrera para poner un cargo político-partidario. Nos parece un retroceso. Pierde el campo, pierden los productores, pierden las gremiales. Y se pierde gente valiosa y que conoce y que estuvo en los peores momentos de la crisis hídrica, acompañando a quienes más necesitaban”, dijo Echeverría en declaraciones al Canal 11 de Punta del Este.

Un nuevo round entre Fratti y Da Silva

Este episodio se suma a un largo collar de enfrentamientos dialécticos entre el senador Da Silva y Fratti, que tuvo su punto más alto durante la agitada interpelación por la compra de la estancia María Dolores para el Instituto Nacional de Colonización (INC). Fratti calificó de “impresentable” el comportamiento de Da Silva en la sesión parlamentaria que terminó de forma abrupta luego de un insulto de Da Silva al senador frenteamplista Nicolás Viera. “El ministro Fratti es la versión Temu de (José) Mujica”, había definido horas antes el senador blanco al secretario de Estado.