  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Blancos cuestionan destitución de seis directores departamentales del Ministerio de Ganadería

    Los directores de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado habían ingresado por concurso en 2022

    Alfredo Fratti.

    Alfredo Fratti.

    FOTO

    Adhoc-Mauricio Zina
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    En los primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou se autorizó un llamado público abierto para la contratación de directores departamentales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en los 19 departamentos del Uruguay. En abril de 2022, tras un largo proceso de selección y concursos, un tribunal eligió los 19 cargos técnicos para desempeñarse bajo la órbita de la Dirección General de Secretaría de la cartera. En la resolución se estableció que el plazo de la contratación se contabilizaría desde la firma del contrato respectivo por el plazo de un año, renovable por iguales períodos. Antes había que suscribir un compromiso de gestión aprobado por el jerarca de la secretaría de Estado y sujeto a evaluación anual.

    En los últimos días, distintos legisladores del Partido Nacional cuestionaron la destitución de seis de estos directores que habían sido seleccionados durante la anterior administración. El senador Sergio Botana dijo a Búsqueda que se trata de cargos técnicos, que accedieron por concurso de oposición y méritos, y de los que “no se le conocían ni se le preguntó pelo y señales políticas” cuando lograron acceder al cargo. Y que, además, “enfrentaron y se pusieron al hombro los momentos de la sequía” del país. Botana aseguró que no se le ha podido justificar desde la cartera las razones para la remoción de los directores de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado.

    Leé además

    Ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
    Campo

    Oficina técnica del MGAP prevé crecimiento del agro este año y una caída que “impresiona” para 2026

    Por Ismael Grau
    ﻿El director de Recursos Naturales del MGAP, Gustavo Garibotto.
    Agro

    Director de Recursos Naturales sostiene que “la base de la competitividad” ganadera “es el campo natural”

    Por Lucas Farías

    Búsqueda consultó al ministerio sobre los motivos de los cambios previstos en estas direcciones, que aún no han sido oficializados, pero no obtuvo respuesta.

    “Es la prueba de que solo les sirven los concursos de sus amigos. A estos trabajadores jóvenes y capacitados les faltaron el respeto de la peor manera”, cuestionó Botana, en referencia al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

    En tanto, el senador Sebastián da Silva también criticó las destituciones. “Fratti acaba de destituir seis directores departamentales del que ingresaron por concurso para acomodar amigotes y comisarios políticos en forma directa y discrecional”, escribió el martes 16 en su cuenta de X. “Politizan todo esta gente. Y todo para vivir del Estado”, agregó.

    El legislador elevó un pedido de informes al Parlamento para profundizar en los motivos de estas remociones. El texto del pedido tiene tres preguntas: “¿Cuáles fueron los criterios y fundamentos jurídicos para la destitución de los directores departamentales?”; ¿cuáles fueron los criterios para designar las vacantes generadas?; ¿cuándo se procederá a realizar los llamados a concursos correspondientes?”.

    Consultado por Búsqueda, Da Silva señaló que ya tiene los nombres de algunos de los que reemplazarán a los directores, pero que está esperando a que el ministerio los oficialice. “Ninguno es conocido en el ámbito ganadero y agropecuario, son todos saliditos de un comité de base”, dijo el senador Da Silva. Y agregó que seguirá de cerca este asunto hasta que se le expliquen las razones “arbitrarias” de estos cambios en la direcciones departamentales del MGAP.

    La medida también fue cuestionada por el diputado blanco de Maldonado, Diego Echeverría, que dijo que el ministerio “borró de un plumazo” a seis directores de “carrera”. El legislador se refirió en concreto al caso de su departamento. “Sacaron a una persona de carrera para poner un cargo político-partidario. Nos parece un retroceso. Pierde el campo, pierden los productores, pierden las gremiales. Y se pierde gente valiosa y que conoce y que estuvo en los peores momentos de la crisis hídrica, acompañando a quienes más necesitaban”, dijo Echeverría en declaraciones al Canal 11 de Punta del Este.

    Un nuevo round entre Fratti y Da Silva

    Este episodio se suma a un largo collar de enfrentamientos dialécticos entre el senador Da Silva y Fratti, que tuvo su punto más alto durante la agitada interpelación por la compra de la estancia María Dolores para el Instituto Nacional de Colonización (INC). Fratti calificó de “impresentable” el comportamiento de Da Silva en la sesión parlamentaria que terminó de forma abrupta luego de un insulto de Da Silva al senador frenteamplista Nicolás Viera. “El ministro Fratti es la versión Temu de (José) Mujica”, había definido horas antes el senador blanco al secretario de Estado.

    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda